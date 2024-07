Apesar da vitória de exibição sobre os australianos, as falhas permanecem para a equipe dos EUA

ABU DHABI, Emirados Árabes Unidos — Apesar de toda a popularidade da cesta de 3 pontos, a competitividade no basquete internacional geralmente se resume às trincheiras. E em competições recentes, o Time EUA perdeu essa batalha com muita frequência.

Corrigir esse problema foi primordial ao montar o Time EUA enquanto ele tenta em Paris ganhar o quinto ouro olímpico consecutivo. No início do processo, os desafios permanecem nessa frente.

O time dos EUA venceu a Austrália por 98-92 em uma exibição na segunda-feira em Abu Dhabi diante de um público recorde de 12.217 fãs na Etihad Arena. É a segunda vitória consecutiva sobre um candidato a medalha para os EUA, mas houve algumas coisas para prestar atenção que os australianos, sempre um teste muito bom em preparativos para grandes eventos, mostraram.

Talvez o mais importante, Anthony Davis mostrou por que ele é um jogador tão vital para o esforço americano. Sua presença no interior fez a diferença no resultado, já que ele teve 17 pontos e 14 rebotes em apenas 18 minutos enquanto jogava uma defesa interna forte.

Anthony Edwards continua mostrando seu valor no futebol internacional, assumindo a escalação titular e mostrando-se explosivo, como já é sua marca registrada, ao marcar 14 pontos.

Embora ainda haja sinais de algo pouco familiar, o trabalho do Team USA na prática para suavizar seu ataque e encontrar sinais iniciais de ritmo mostrou. Eles marcaram 32 pontos no primeiro quarto de 10 minutos, por exemplo, com LeBron James e Jayson Tatum mostrando sinais de ser uma combinação dinâmica de atacantes.

“Acho que fizemos uma grande melhora em ambas as pontas da quadra”, disse Davis. “Você tem 12 caras no time que são todos jogadores de elite, os melhores caras do time deles, então fica difícil quando vocês estão tentando jogar uns com os outros e tentando descobrir e você está tentando fazer as leituras certas e fazer o passe certo.”

Mas os australianos, que venceram os EUA em exibições em 2019 e 2021 em momentos que expuseram as fraquezas desses times, atacaram os americanos no meio e encontraram a fraqueza que continua sendo uma preocupação significativa.

Usando drives agressivos, passes internos, rebotes ofensivos e desvios, os australianos acumularam impressionantes 68 pontos no garrafão. Esse seria um número preocupante em um jogo de 48 minutos da NBA; em um jogo de 40 minutos no estilo FIBA, é uma luz vermelha piscando.

“Nós cedemos uma tonelada de pontos nos cortes de cesta, rebotes ofensivos, e então o jogo mudou e é uma boa lição para nós”, disse o técnico do Team USA, Steve Kerr. “É melhor aprender essa lição agora do que depois. E esta será uma boa fita para assistirmos.”

Também estava assistindo a seleção sérvia, incluindo o atual Jogador Mais Valioso da NBA Nikola Jokic, que assistiu ao jogo das arquibancadas e surpreendeu os fãs enquanto caminhava pelo saguão. A Sérvia jogará contra o Time EUA em um amistoso na quarta-feira e abrirá o jogo olímpico contra eles em 28 de julho.

Ele viu a Austrália chegar a cinco pontos com cinco minutos restantes e duas vezes cortou para quatro pontos no minuto final. O Time EUA os segurou, graças a duas cestas de três pontos decisivas de Tyrese Haliburton e quatro lances livres de Devin Booker.

O time dos EUA pareceu melhor no geral no ataque do que na vitória sobre o Canadá na semana passada em Las Vegas. Fez 12 cestas de 3 pontos, e o movimento de bola e a organização do time melhoraram. Mas os americanos ainda perderam a bola 18 vezes — bem acima de um número aceitável.

Booker teve 15 pontos para liderar o ataque do Time EUA.

A Austrália foi liderada por 20 pontos de Jock Landale, a maioria deles em cestas dentro do garrafão.

“Não conseguimos ficar confortáveis. Acho que no terceiro quarto saímos e ficamos superconfortáveis, tiramos o pé do acelerador”, disse Edwards. “Acho que o segundo grupo divide a bola muito mais do que o primeiro grupo, no que diz respeito a nós e a mim. Então, precisamos fazer um trabalho melhor de nos envolvermos.”