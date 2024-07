Apoiadores de Biden acompanham pesquisas e fecham talões de cheques, afirma grande doador

TMZ. com

Presidente Biden o financiamento da campanha de George poderá diminuir se ele continuar na corrida… pelo menos de acordo com um doador de 6 dígitos que diz que os apoiantes democráticos estão a analisar os números das sondagens e a reagir.

Whitney Tilsoné um autor e especialista em investimentos que doa pelo menos US$ 100 mil por ano aos democratas, mas na quinta-feira no “TMZ Live” ele nos disse que cada vez mais doadores do partido burro estão se revoltando – porque o presidente permanece na corrida – a melhor maneira possível… fechando seus talões de cheques.