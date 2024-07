Após tiroteio em comício, Trump sugere que Deus salvou sua vida

CNN

O ex-presidente Donald Trump respondeu à tentativa de assassinato contra ele de uma maneira desconhecida para algumas pessoas ao seu redor: com uma resolução calma e aparentemente metódica.

Desde que foi retirado de um palco em Butler, Pensilvânia, ensanguentado e desafiador por agentes do Serviço Secreto, Trump passou os últimos dois dias compartilhando sua experiência angustiante com aliados próximos e conselheiros. Em conversas públicas e privadas, Trump disse que tem sorte de estar vivo após o comício de sábado.

Para alguns, Trump até sugeriu que uma intervenção divina poupou sua vida.

“Foi Deus sozinho que impediu que o impensável acontecesse”, escreveu Trump em uma publicação no Truth Social logo após o tiroteio. “NÃO TEMEREMOS, mas, em vez disso, permaneceremos resilientes em nossa Fé e Desafiadores diante da Maldade.”

Esse sentimento é algo que Trump realmente internalizou, de acordo com alguns dos que falaram com ele nos últimos dias, e que Trump, que não é um homem especialmente religioso ou espiritual, reiterou após o evento traumático de sábado.

“Eu não deveria estar aqui, eu deveria estar morto”, disse Trump durante uma entrevista com o New York Post no domingo. “Por sorte ou por Deus, muitas pessoas estão dizendo que é por Deus, eu ainda estou aqui.”

É uma convicção que certamente reforçará a imagem messiânica de Trump promovida há muito tempo por seus apoiadores mais fervorosos e pelas comunidades evangélicas que o apoiaram por anos. De fato, do lado de fora do local no sábado, enquanto os participantes do comício eram evacuados, eles passaram por um caminhão estampado com imagens de Trump sentado em frente a Jesus, cujas mãos repousavam sobre os ombros do ex-presidente.

“Deus abençoe o presidente Trump”, dizia o outdoor.

Trump, que há muito tempo acredita que pode ser alvo de violência política, respondeu aos eventos angustiantes de sábado pedindo que o país se unisse. Em uma série de entrevistas no domingo com a mídia conservadora, Trump disse que jogou fora o discurso abrasador que pretendia fazer quando aceitasse a nomeação do Partido Republicano na convenção em Milwaukee.

“O discurso que eu ia fazer era realmente um sucesso”, disse Trump ao Washington Examiner. “Sinceramente, vai ser um discurso totalmente diferente agora.”

No domingo, Trump escreveu “Unite America!” em seu Truth Social enquanto olhava para a convenção. Na segunda-feira, porém, Trump havia expandido sua definição de harmonia para incluir a retirada de todos os processos legais contra ele.

“O Departamento de Justiça Democrata coordenou TODOS esses ataques políticos, que são uma conspiração de interferência eleitoral contra o oponente político de Joe Biden, ME”, postou Trump no Truth Social logo após a juíza Aileen Cannon rejeitar o caso federal sobre o manuseio de documentos confidenciais por Trump.

Os eventos do fim de semana abalaram a família e os assessores próximos de Trump, alguns dos quais passaram a maior parte dos dias com o ex-presidente desde que ele anunciou sua campanha para a reeleição no final de 2022.

Em conversas com mais de uma dúzia de assessores, aliados e conselheiros, eles descreveram uma campanha que continua decidida a seguir em frente, seguindo as dicas de seu chefe, que apareceu depois de ser ferido no tiroteio do comício para erguer um punho no ar e gritar: “Lute”.

“Todo mundo está se sentindo muito grato e muito aliviado, seja intervenção divina ou sorte, ou o que for, simplesmente super grato”, disse um consultor sênior. “Quero dizer, poderia ter sido muito, muito ruim.”

Uma pessoa próxima a Trump disse que a família está se sentindo “espiritual, de certa forma”, enquanto eles fazem um balanço da quase perda de seu patriarca. Em um Instagram de domingo, Eric Trump compartilhou uma foto de sua mãe e da ex-esposa de Trump, Ivana, apertando as mãos de Ronald Reagan, que também sobreviveu a uma tentativa de assassinato enquanto presidente em 1981.

“Dois anos atrás, hoje, perdemos essa mulher incrível!”, escreveu Eric Trump. “Não tenho dúvidas de que ela estava observando meu pai ontem à noite – foi nada menos que uma intervenção divina…”

Alguns filhos de Trump fizeram comentários semelhantes em particular, vinculando o aniversário da morte de sua mãe à tentativa de Trump de evitar um desastre, disse a pessoa.

Sábado não foi a primeira vez que Trump evitou um desastre desde que entrou na política presidencial há uma década. Em 2016, agentes do Serviço Secreto correram para cercar o então candidato Trump quando um manifestante invadiu o palco. No final daquela campanha, Trump foi novamente levado embora por sua equipe do serviço secreto quando autoridades suspeitaram que alguém em sua plateia estava armado.

Em seu último ano como presidente, Trump também lutou contra um caso de Covid-19 que marcou a mais séria ameaça à saúde conhecida para um presidente americano em exercício em décadas. Então, um Trump visivelmente diminuído, no entanto, desafiadoramente disse ao deixar o Walter Reed National Military Medical Center: “Não tenha medo da Covid. Não deixe que ela domine sua vida”, mesmo enquanto lutava para se recuperar de um vírus que matou dezenas de milhares de americanos, incluindo seu amigo, Herman Cain.

No entanto, nenhum desses encontros com o desastre provocou uma resposta como a de Trump nas últimas 48 horas.

Alejandra Jaramillo e Kimberly Berryman, da CNN, contribuíram para esta reportagem.