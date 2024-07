Após transferência para o Chelsea, Caleb Wiley dos EUA mira medalha olímpica

O Chelsea pode esperar. A prioridade de Caleb Wiley nas próximas duas semanas e meia é colocar as mãos em uma medalha nas Olimpíadas de Paris.

O zagueiro dos Estados Unidos já garantiu sua transferência para a Premier League com o Chelsea — agora ele está de olho em outro prêmio.

“Uma medalha. É por isso que vamos lutar”, disse Wiley à The Associated Press. “E tenho plena convicção de que vamos conseguir.”

A seleção masculina dos EUA joga nas Olimpíadas pela primeira vez desde 2008, quando enfrenta a anfitriã França, uma das favoritas do torneio, em Marselha, na quarta-feira.

É provável que Wiley, de 19 anos, seja alvo de interesse crescente dos fãs do Chelsea, pelo menos, depois de concluir sua transferência do Atlanta United FC para o bicampeão da Liga dos Campeões na segunda-feira, em um acordo avaliado em cerca de US$ 11 milhões.

O lateral-esquerdo disse que foi inundado com mensagens desde o anúncio e não conseguiu responder a todas elas enquanto os EUA se preparam para seu retorno olímpico. Mas, em vez da transferência distraí-lo dos Jogos, ele disse que as Olimpíadas o ajudaram a tirar a mente da maior mudança de sua carreira enquanto os detalhes da transferência estavam sendo finalizados, meses depois de saber do interesse do Chelsea.

Caleb Wiley, que acaba de assinar com o Chelsea, treina com os EUA antes do início das Olimpíadas. Imagens Getty

“Acho que para mim a coisa mais importante foi permanecer presente. Tem sido algo contínuo por um tempo, por alguns meses”, disse Wiley. “Só de saber onde eu estava, permanecer focado com Atlanta na época e agora com as Olimpíadas me ajudou a meio que apenas estar no momento.

“Eu acho que é importante, aproveitar primeiro. Você sabe que isso não acontece com muitas crianças e então eu acho [you need] para abraçar o sentimento.”

Assim como a França, treinada por Thierry Henry, os americanos foram sorteados com Guiné e Nova Zelândia no Grupo A.

O técnico dos EUA, Marko Mitrovic, disse que seus jogadores deveriam aproveitar a oportunidade de jogar contra a França na partida de estreia, mas não acredita que isso definirá o torneio de sua equipe.

“Acho que quando refletirmos sobre nossas vidas no futuro, ficaremos orgulhosos de jogar este jogo”, disse Mitrovic. “Estamos muito gratos por jogar esse jogo amanhã. Vai ficar para sempre para nós, mas é apenas um dos três jogos que temos na fase de grupos e os pontos do jogo contam da mesma forma que nos outros jogos.”