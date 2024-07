Apostar dezenas de milhares para ganhar centenas: Por dentro do mundo selvagem das apostas “Não”

O apostador profissional Rufus Peabody olhou para uma mensagem de texto de seu irmão e parceiro de apostas Tom Peabody na manhã de domingo antes da rodada final do US Open.

“Bem, geralmente o ideal é não perder US$ 360.000.”

Os irmãos Peabody tinham assumido uma posição de $360.000 em Bryson DeChambeau não ganhar o US Open com odds de -2400 e aquele texto sarcástico refletia seu dilema atual. Se DeChambeau não ganhasse o torneio, os Peabody ganhariam $15.000. Mas quando o texto de Tom chegou antes da rodada final, DeChambeau estava liderando por três tacadas.

Ao entrar no torneio, Rufus pensou que as chances de DeChambeau não vencer eram mais próximas de -3200, então ele acreditava que teria que pagar apenas -2400 foi uma pechincha.

DeChambeau venceria o US Open em um final emocionante que custou ao grupo Peabody $ 360.000. Eles conseguiram mitigar o dano com outras apostas, reduzindo sua perda líquida do fim de semana para $ 100.000, mas ainda doeu.

“É uma droga perder”, disse Rufus Peabody. “Mas eu estava confiante nas apostas que fizemos e no processo por trás delas, e eu as faria novamente.”

À primeira vista, tais apostas podem parecer ridículas. Justificar a perda de $ 360.000 enquanto se tenta ganhar $ 15.000 para um apostador casual pode ser desafiador e, de acordo com Peabody, geralmente resulta em insultos ou mesmo acusações sem entusiasmo de lavagem de dinheiro. Mas, na maioria das vezes, apostadores bem-sucedidos e de alto risco estão por trás das apostas, e eles juram que, se o preço estiver certo, arriscar muito para ganhar pouco vale a pena.

“Se eu vir uma vantagem”, disse Peabody, “vou apostar na vantagem”.

Ketel Marte e o Arizona Diamondbacks chamaram a atenção de um apostador “Não” nesta temporada. Zac BonDurant/Ícone Sportswire

Grandes apostas de golfe de clientes arriscando muito para ganhar pouco começaram a aparecer semanalmente nesta primavera na bolsa de apostas Sporttrade. Os apostadores apostaram milhares de dólares, às vezes para ganhar apenas alguns trocados, em jogadores não ganhar um torneio.

Em maio, uma aposta de $ 3.731 em Tony Finau para não ganhar o PGA Championship com odds de -20.306, produziu um lucro de $ 18 para um cliente. Um mês depois, uma aposta de $ 73.725 em Tom Kim para não ganhar o Travelers Championship chegou na Sporttrade com odds de -5.900. Kim perdeu em um playoff para Scottie Scheffler, e o cliente ganhou um lucro líquido de $ 1.249,50.

Mas nem todas as apostas radicais no “Não” foram vencedoras.

Na semana passada, a Sporttrade fez duas apostas, totalizando $ 68.790, em Robert MacIntyre não vencer o Genesis Scottish Open. As apostas, a um preço médio aproximado de -5723, teriam rendido $ 1.185, mas, em vez disso, MacIntyre fez birdie no No. 18 no domingo para vencer o torneio.

Concurso: Campeão do Super Bowl

Resultado: BAL Ravens – Não

Ações/Preço: 49,466 | $14,5

Tamanho do pedido: $ 4.229,3

Lucro potencial: $ 702,9 — Rastreador de baleias Sporttrade 🐋 (@sporttradenow) 21 de dezembro de 2023

O CEO e fundador da Sporttrade, Alex Kane, disse que um número crescente de seus aproximadamente 5.000 clientes fazem grandes apostas “No”, principalmente em golfe e beisebol, mas também houve algumas na NFL e no futebol universitário.

Uma bolsa de apostas como a Sporttrade opera mais como um mercado de ações do que as casas de apostas tradicionais, com clientes comprando e vendendo ações de apostas. A Sporttrade desempenha o papel de corretora e recebe uma comissão de 2% sobre os lucros de negociações bem-sucedidas.

Kane diz que os clientes que fazem as maiores apostas No são quase sempre apostadores sofisticados e sensíveis ao preço, com muito mais em jogo do que apenas uma única aposta. “Eu diria que eles variam de afiados a muito afiados”, disse ele à ESPN.

Às vezes, a arbitragem está em jogo, uma tática em que os apostadores assumem ambos os lados de uma aposta com probabilidades vantajosas. Outras vezes, eles abordam uma grande aposta No como parte de um portfólio de apostas, buscando proteger ou equilibrar sua posição geral.

Kane apontou para um funcionário de escritório de 31 anos em Nova Jersey que tem feito grandes apostas No com a Sporttrade em mercados futuros na NFL, NBA, NHL, MLB e golfe nos últimos dois anos. O apostador, que se comunicou com a ESPN sob condição de anonimato, fatora o rendimento de cada aposta, quanto tempo levará até que a aposta seja liquidada e como ela se encaixa em seu portfólio geral de posições.

“A estratégia por trás do [No] aposta é a mesma que qualquer outra aposta”, escreveu o apostador em um texto para a ESPN. “Eu aposto quando acredito que há valor ao fazer a aposta, enquanto também levo em consideração o tempo que pode levar para a posição ser fechada. Assim como apostar ‘Sim’ quando alguém acha que um jogador ou time é subestimado, alguém pode apostar Não quando acha que um jogador ou time é superestimado.”

Brock Culver, um engenheiro de aplicação de 24 anos de Jersey City, Nova Jersey, fez uma aposta a descoberto no Arizona Diamondbacks em 14 de julho com uma aposta de $ 4.925 na Sporttrade com odds de -6701 de que eles não venceriam a National League West. A aposta pagaria $ 73,50 líquidos. O Diamondbacks entrou no intervalo do All-Star sete jogos atrás do primeiro colocado Los Angeles Dodgers. Ao mesmo tempo, Culver diz que fez outra aposta no Arizona para vencer o Oeste com odds de 100-1 com FanDuel.

“Já estou preparado para perder US$ 20 se os Diamondbacks não vencerem e ganhar US$ 10.000,00 líquidos, US$ 5.000,00 se os Dbacks vencerem a NL West”, explicou Culver.

As casas de apostas colocam preços altos rotineiramente, de acordo com Peabody. Sempre que um apostador faz uma aposta de $ 5 no New York Giants para ganhar o Super Bowl em 200-1 ou -20.000, por exemplo, a casa de apostas assume a responsabilidade de $ 1.000, apesar do potencial de apenas um lucro de $ 5.

“As casas de apostas apostam menos 5000 o tempo todo”, disse Peabody. “Acho que essa é uma das razões pelas quais as casas de apostas conseguem se sair tão bem com coisas como parlays, porque as casas de apostas estão dispostas a apostar -5000 se souberem que o preço real é -6000.”

Cada aposta acima de $ 3.000 feita no Sporttrade é publicada no X (antigo Twitter). A empresa o chama de Whale Tracker, e seus seguidores triplicaram nesta primavera, diz Kane, em parte devido ao interesse nas grandes apostas No.

O Campeonato Aberto

Robert MacIntyre – Não | Vencedor

Probabilidades: -6276 (98,4%)

Tamanho da aposta: $ 73.800,0

Lucro potencial: $ 1.176,0 — Rastreador de baleias Sporttrade 🐋 (@sporttradenow) 17 de julho de 2024

Para a Sporttrade, o Whale Tracker é uma ferramenta de marketing que usa o volume atraente de seus maiores clientes para atrair atenção para a plataforma.

“Nunca teremos o orçamento de um FanDuel ou DraftKings, então o Whale Tracker é apenas uma maneira diferente de gastar o orçamento de marketing”, disse Kane.

Nem todo mundo é fã do Whale Tracker, no entanto, e Kane diz que recebe mensagens de clientes perguntando como eles podem evitar que suas apostas sejam publicadas nas mídias sociais. Ele diz a eles para apostar menos de US$ 3.000 por negociação.

“Com certeza, todo domingo, temos um cara que aposta na MLB e ele faz seis apostas seguidas de US$ 2.999 para ficar logo abaixo do limite do Whale Tracker”, disse Kane.

Ainda assim, as grandes apostas No continuam a aparecer no Whale Tracker e, de acordo com Kane, elas estão aumentando. Na terça-feira, uma aposta de $ 73.800 em Robert MacIntyre para não ganhar o Open Championship apareceu no Whale Tracker. Com odds de -6276, a aposta ganharia $ 1.176, se MacIntyre não reivindicasse o Claret Jug.

Peabody diz que, apesar do grande golpe que sofreu no US Open, ele fará mais apostas grandes para ganhar um pouco no futuro. Ele disse à ESPN que apostou contra DeChambeau novamente esta semana no Open Championship, arriscando $ 220.000 para ganhar $ 10.000 líquidos em DeChambeau não vencendo em Royal Troon.

“Se você conseguir se manter equilibrado e encarar os altos e baixos, há uma oportunidade aí”, disse Peabody. “Acho que a parte emocional é a coisa com a qual a maioria dos apostadores recreativos teria dificuldade em lidar… a ideia de perder tanto para ganhar tão pouco.”