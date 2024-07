Apostas MLB 2024 – Cinco histórias para assistir após o intervalo

No intervalo do All-Star, dois rebatedores superstars lideram as corridas de MVP, um fenômeno novato está na disputa pelo Cy Young e a American League Central ostenta os melhores e piores times para apostar até agora nesta temporada. Aqui estão cinco histórias de apostas em beisebol no intervalo:

Juiz e Ohtani lideram disputas de MVP, com Henderson e Harper na perseguição

Vencedores dos últimos três prêmios de MVP da Liga Americana, Aaron Judge e Shohei Ohtani são os favoritos para levar para casa as honras desta temporada na AL e NL, respectivamente. As probabilidades de Judge de -325 e o preço de Ohtani de -350 na ESPN BET carregam uma probabilidade implícita de 76,47% e 77,78%, respectivamente, e ambos têm sido favoritos desde meados de junho.

Pelas probabilidades, há apenas um jogador em cada liga que pode desafiar Judge e/ou Ohtani pela coroa. Na American, é a estrela revelação Gunnar Henderson, que carrega uma linha de +300 após abrir a temporada em 14-1, o que estava fora dos seis primeiros. Na National, é o duas vezes MVP Bryce Harper, que caiu de sua linha do Dia de Abertura de 12-1 para +475. Nenhum outro jogador está mais perto do que 16-1.

Apostadores e casas de apostas no relógio de Paul Skenes

A rápida ascensão de Paul Skenes ao estrelato na MLB tem sido observada de perto por apostadores e casas de apostas. Foto de Todd Kirkland/Getty Images

Muitos apostadores investidos estarão observando atentamente como o Pittsburgh Pirates lida com o craque novato Paul Skenes no segundo tempo. Skenes abriu em torno de 200-1 para ganhar o Cy Young da Liga Nacional, quando fez sua estreia na MLB no início de maio. Ele está 6-0 com 12,1 strikeouts por nove innings em suas primeiras 11 partidas e surgiu na disputa pelo Cy Young da NL. Na terça-feira na ESPN BET, Skenes estava +450 para ganhar o prêmio, atrás apenas de Chris Sale (+125) e Zack Wheeler (+160), os dois favoritos do consenso. Houve mais apostas em Skenes para ganhar o Cy Young do que qualquer outro jogador na ESPN BET.

“Entrando na temporada, não estava claro se os Pirates deixariam o novato acumular innings suficientes, o que é um fator no prêmio”, disse Patrick Jay, vice-presidente sênior e chefe de apostas esportivas da ESPN BET, em um e-mail. “Ao longo do primeiro semestre do ano, eles o deixaram lançar no final dos jogos, a ponto de muitos ficarem surpresos quando ele foi retirado após sete innings sem rebatidas na outra noite. Além disso, nenhum outro arremessador da NL fez um caso descontrolado para o Cy Young até agora.”

O surpreendente Cleveland Guardians

Os Guardians foram uma das melhores surpresas do primeiro semestre da MLB, e isso se traduziu em ser o time mais lucrativo da money line até agora, já que estão 13,75 unidades acima da money line, por probabilidades da ESPN BET, o que significa que um apostador de $ 100 estaria $ 1.375 acima. Isso empalidece em comparação com temporadas anteriores. Os Guardians têm as menores unidades ganhas no intervalo do All-Star para qualquer líder nas últimas quatro temporadas, com o San Francisco Giants estabelecendo a alta para esse período em 24,18 em 2021.

Cleveland começou a temporada com 60-1 para vencer a World Series e caiu para 15-1.

O esforçado Chicago White Sox

Os Guardians têm sido lucrativos, com certeza, mas a melhor aposta no beisebol durante a primeira metade da temporada foi perder o White Sox, que está 33,95 unidades abaixo da money line. Isso significa que se você apostar US$ 100 contra o White Sox em cada jogo, você ganharia cerca de US$ 3.200. Esse é o maior número de times que perderam na money line no All-Star Break desde o Arizona Diamondbacks de 2021, e nenhum outro time nesta temporada perdeu mais de US$ 2.200 (Miami Marlins).

O White Sox (27-71), que está 32,5 jogos atrás do Guardians na American League Central, foi o favorito em sete jogos, o menor da MLB nesta temporada. Entrando na temporada, apenas três times atraíram mais dinheiro de apostadores para vencer a AL do que o White Sox nas casas de apostas BetRivers. Opa.

Arremessadores lucrativos

Para apostadores que jogam confrontos de arremessos no início da temporada, não havia aposta melhor do que Trevor Williams, que guiou o Washington Nationals a um recorde de 9-2 e um lucro de 11,15 unidades em jogos que começou. A grande ressalva é que o jogador de 32 anos está afastado desde o final de maio com uma lesão no cotovelo, eliminando qualquer chance de ele regredir à média.

Entre os arremessadores que fizeram pelo menos 16 partidas, os três primeiros em unidades ganhas foram Aaron Nola (aumento de 8,5 unidades), Shota Imanaga (8,45) e Simeon Woods Richardson (8,45).