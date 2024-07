Apresentadores do ‘Morning Joe’ criticam a liderança da NBC depois que o programa foi retirado do ar

CNN

Os apresentadores do “Morning Joe” da MSNBC repreenderam a liderança da rede na terça-feira, expressando consternação com a decisão de retirar o principal programa matinal do ar na segunda-feira e dizendo aos telespectadores que não receberam respostas claras sobre o assunto.

Joe Scarborough, falando ao lado dos co-apresentadores Mika Brzezinski e Willie Geist, disse que a equipe do programa foi informada na noite de domingo que toda a programação da MSNBC seria substituída por um único feed da NBC News após a tentativa de assassinato do ex-presidente Donald Trump. Mas, como ele observou, “isso não aconteceu”.

“Não sabemos por que isso não aconteceu. Nossa equipe não recebeu uma boa resposta sobre o porquê disso não ter acontecido”, disse Scarborough. “Mas não aconteceu.”

“Também nos disseram que isso aconteceria durante o dia todo, e acho que, depois de uma reação tão forte sobre ontem de manhã, acho que eles mudaram seus planos”, acrescentou Scarborough. “Ficamos muito surpresos, ficamos muito decepcionados.”

Porta-vozes do NBCUniversal News Group e da MSNBC não responderam imediatamente aos pedidos de comentários da CNN na manhã de terça-feira.

A CNN noticiou pela primeira vez na noite de domingo que Cesar Conde, presidente do NBCUniversal News Group, havia tomado a decisão de retirar o programa matinal de maior audiência da segunda-feira, em conjunto com Rashida Jones, presidente da MSNBC, e Scarborough e Brzezinski.

Após o atentado contra a vida de Trump, alguns apoiadores do ex-presidente criticaram veementemente a imprensa e os comentaristas da mídia liberal por suas reportagens contundentes, que soaram o alarme sobre o que seriam mais quatro anos sob o comando do ex-presidente.

A MSNBC, em particular, foi criticada pelos aliados de Trump, colocando a rede no centro das atenções. Alguns dos aliados de Trump chegaram a atacar a empresa controladora da rede, a Comcast.

A decisão de retirar o “Morning Joe” foi tomada com essa realidade política em mente. Uma pessoa familiarizada com o assunto disse à CNN no domingo que eles se moveram para antecipar o celebrado programa de mesa redonda devido a preocupações de que um convidado pudesse fazer um comentário inapropriado que pudesse ser usado para atacar o programa e a rede como um todo. Dada a natureza de notícia de última hora da história, a pessoa disse que fazia mais sentido continuar transmitindo cobertura de notícias de última hora no momento político tenso.

“Queremos estar aqui para o nosso público, e sabemos que vocês confiam em nós, e temos o maior respeito por vocês”, disse Geist. “Então estamos aqui hoje. Gostaria que tivéssemos estado aqui ontem.”

Brzezinski acrescentou que “Morning Joe” é um programa especial porque é “o lugar onde você pode ir para ter conversas difíceis de uma forma civilizada”.

“E então parecia que agora mais do que nunca, é um dia, um momento, em que gostaríamos de estar”, disse Brzezinski. “E acho que nossos espectadores concordam com isso.”