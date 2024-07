Aqui nós brilhamos! Manchester United revela novo uniforme caseiro para 2024-25

O Manchester United lançou seu novo uniforme titular para 2024-25, que eles esperam que brilhe sob as luzes do Old Trafford na próxima temporada.

O clube evitou gráficos abstratos e toques retrô em favor de um design simples, parcialmente inspirado em uma das camisas históricas mais famosas do clube.

O corpo principal da camisa tem um gradiente sutil do vermelho claro na parte superior ao escuro na parte inferior, que tem como objetivo dar o que o fabricante de kits Adidas descreve como “um efeito de brilho único”.

O efeito visual foi criado como uma referência às camisas usadas pelo famoso time “Busby Babes” do United na década de 1950, cujos uniformes brilhavam sob os holofotes do Old Trafford devido ao material sintético Rayon do qual eram feitos.

A nova camisa do United também traz duas pontas vermelhas brilhantes nas laterais que continuam até os shorts brancos, enquanto o acabamento preto do uniforme da temporada passada também foi substituído por detalhes brancos na gola e nos ombros.

De fato, o modelo subjacente deve ser familiar para qualquer um que tenha estudado atentamente o uniforme reserva rosa neon e roxo da Alemanha na Euro 2024, que também é baseado no mesmo modelo básico “Tiro 24” da Adidas.

Depois de uma temporada nada assombrosa em que o United terminou em oitavo na Premier League e de alguma forma terminou em glória com a vitória na final da FA Cup, o técnico Erik ten Hag espera conseguir desempenhos de seu jogador na próxima temporada tão consistentemente brilhantes quanto suas camisas.