Argentina 1-0 Colômbia (14 de julho de 2024) Análise do jogo

A atual campeã Argentina superou a perda de Lionel Messi e conquistou seu 16º título da Copa América, um recorde, ao derrotar a Colômbia por 1 a 0, graças a um gol tardio na prorrogação do substituto Lautaro Martínez, no Hard Rock Stadium de Miami, no domingo.

O atacante da Inter de Milão, Martínez, artilheiro do torneio, recebeu um passe preciso de Giovani Lo Celso antes de chutar por cima do goleiro colombiano Camilo Vargas, aos 112 minutos.

Messi aparentemente sofreu uma lesão sem contato enquanto corria e caiu aos 64 minutos e cobriu o rosto com as mãos quando estava sentado no banco.

Mais tarde, Martínez correu até o banco para abraçar seu capitão após o gol que levou a Argentina a ultrapassar o Uruguai e ganhar o maior número de títulos da Copa América.

A vitória também marcou a última partida de Ángel Di María pela Argentina, depois que o jogador de 36 anos disse no ano passado que se aposentaria do futebol internacional após a Copa, enquanto o zagueiro Nicolás Otamendi, de 36 anos, também está prestes a encerrar sua carreira internacional.

“A verdade é que isso foi escrito, foi assim”, disse Di Maria. “Eu sonhei, sonhei que chegaria à final e venceria e me aposentaria dessa forma.

“Tenho tantos sentimentos lindos e sou eternamente grato a esta geração e hoje estou saindo desta forma com um título.”

Em uma partida que começou com mais de 75 minutos de atraso devido a problemas com a torcida no Hard Rock Stadium, a Argentina conquistou seu terceiro título importante consecutivo após a Copa América de 2021 e a Copa do Mundo de 2022, e igualou a Espanha, que venceu os Campeonatos Europeus de 2008 e 2012, além da Copa do Mundo de 2010.

Jogadores argentinos comemoram após vencer a Copa América de 2024, sua 16ª vitória recorde no torneio.

A Argentina também interrompeu a sequência invicta de 28 jogos da Colômbia, que remonta à derrota em fevereiro de 2022 para o Albicelestequando Martínez também marcou o único gol.

Martínez entrou aos 97 minutos e marcou com um passe perfeito de Giovani Lo Celso. Logo dentro da área, Martínez mandou um chute de pé direito por entre os braços erguidos do goleiro Camilo Vargas, deslizando, para seu 29º gol internacional, seu quinto maior gol no torneio.

Fazendo sua 39ª e possivelmente última aparição na Copa América aos 37 anos, Messi fez um gol no torneio. Ele caiu após seu tornozelo ser pisado no primeiro tempo, mas continuou no jogo.

“Messi teve que sair por causa daquele problema no tornozelo, mas finalmente conseguimos dar-lhe alguma alegria”, acrescentou Di Maria, que levantou o troféu ao lado do capitão Messi e Otamendi na cerimônia de entrega.

O oito vezes vencedor da Bola de Ouro Messi olhou para o banco assim que caiu no campo no segundo tempo, parecendo saber que seu torneio havia acabado. Ele tirou a chuteira direita enquanto se afastava e a bateu com força em frustração, e seu tornozelo pareceu inchar.

O início foi adiado das 20h00 horário do leste dos EUA para 21h22 devido a problemas de controle de multidão fora do estádio, incluindo multidões de torcedores violando os portões de segurança de um local que será usado para a Copa do Mundo de 2026.

Dias depois de jogadores do Uruguai se envolverem em uma briga com torcedores da Colômbia após a partida da semifinal em Charlotte, Carolina do Norte, um vídeo mostrou torcedores escalando cercas e grades para entrar na partida do campeonato, com os árbitros não conseguindo controlar quem havia comprado ingressos e quem não.

A Colômbia foi mais agressiva e obrigou o goleiro Emiliano Martínez a fazer quatro defesas no primeiro tempo, mas a Argentina começou a ameaçar mais no segundo.

Nicolás Tagliafico pensou ter marcado no minuto 75, mas foi considerado impedido. Nicolás González, que substituiu Messi, foi parado por Vargas no minuto 95.

Vários jogadores perderam o equilíbrio durante o segundo tempo da partida de domingo. A grama foi muito molhada com sprinklers após a apresentação da estrela pop colombiana Shakira no intervalo, o que causou um intervalo prolongado.

Informações da Reuters e da Associated Press contribuíram para esta reportagem.