Argentina apoia jogadores do Uruguai, mas está preocupada com segurança na final

MIAMI GARDENS, Flórida — O técnico da Argentina, Lionel Scaloni, disse que entende a reação dos jogadores uruguaios que entraram nas arquibancadas para proteger seus familiares após a semifinal da Copa América entre Uruguai e Colômbia, na última quarta-feira.

Os incidentes feios em Charlotte, Carolina do Norte, viram jogadores do Uruguai, incluindo Darwin Núñez e Ronald Araújo, subirem nas arquibancadas e se chocarem com torcedores da Colômbia. Os organizadores do torneio, CONMEBOL, disseram mais tarde que abririam uma investigação sobre o incidente, bem como sobre o envolvimento dos jogadores.

Isso desencadeou uma defesa forte e apaixonada dos jogadores do Uruguai pelo técnico Marcelo Bielsa na sexta-feira, antes do jogo do terceiro lugar contra o Canadá no sábado. Ele colocou a maior parte da culpa na CONMEBOL, mas também nos organizadores locais pela falta de segurança.

“Se você vir o que aconteceu acontecer, e houver [no other process to escape] e eles estão atacando suas namoradas, suas mães, um bebê, suas esposas, suas mães — o que você faria?” ele disse.

Falando aos repórteres antes da final da Copa América de domingo contra a Colômbia no Hard Rock Stadium, Scaloni chamou as imagens de “muito tristes” e relatou como familiares da seleção argentina enfrentaram uma situação semelhante quando problemas na torcida atrasaram o início de uma partida entre Brasil e Argentina no Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, em novembro passado.

O técnico argentino Lionel Scaloni ecoou a reação do técnico uruguaio Marcelo Bielsa. CHANDAN KHANNA/AFP via Getty Images

“Quando vimos familiares envolvidos, tivemos que correr para o vestiário”, lembrou Scaloni.

Sobre os eventos de quarta-feira, ele acrescentou: “As imagens são ruins. Não acho que você possa culpá-los, vendo sua família no meio de uma situação tumultuada que não é justa. É enlouquecedor. Precisamos ver isso.

“Os jogadores são protagonistas e pedimos que sejam exemplos, mas quando essas coisas acontecem, não acho que alguém reagiria de outra forma. É natural.

“Mas espero que amanhã isso não aconteça. Esperamos que seja uma festa entre os fãs da Argentina e da Colômbia. Não podemos ficar pensando no que acontece se um lado comemorar. Temos que aprender de uma vez por todas… as imagens parecem de 50 anos atrás e isso me preocupa para amanhã.”

O goleiro argentino Emiliano Martínez ecoou os comentários de Scaloni.

“É ruim de ver, não é algo que eu encorajaria meus companheiros de equipe a fazer, mas quando você vê seus filhos e esposas como risco, é uma reação normal”, disse ele. “O que aconteceu com Darwin e [Mathias] Oliveira é normal. É triste e concordo totalmente com eles. Eu apoio os jogadores do Uruguai.”

As cenas também provocaram uma resposta compassiva do meio-campista colombiano Juan Fernando Quintero.

“É triste o que aconteceu, as famílias não têm culpa”, disse ele. “Fazemos o que podemos em campo e cuidamos das famílias. Não queremos que essas coisas aconteçam no futebol. Entendo que as emoções estão à flor da pele, mas um de seu lugar tenta ser respeitoso. Ninguém quer que essas coisas aconteçam. O jogo não pode ser manchado por esse incidente. As pessoas agressivas e culpadas não devem ser permitidas em um estádio, especialmente com crianças por perto que não têm culpa.”

Martinez acrescentou que esperava que houvesse segurança suficiente para a final de domingo.

“É preciso haver mais atenção [Sunday]especialmente porque as pessoas bebem mais álcool na final”, disse ele. “Temos que reforçar a segurança e viver melhor as coisas entre os fãs… ganhando ou perdendo, devemos comemorar que ambos os times estejam em uma final.”

Quanto à partida, muitos olhos estarão voltados para o meia colombiano James Rodríguez, que contribuiu com seis assistências durante o torneio, um recorde da Copa América. Mas Scaloni disse que é importante que a Argentina não concentre muita atenção em Rodriguez, especialmente com o ponta Luis Díaz também em ótima forma.

“Ele é um grande jogador, é um prazer vê-lo”, disse Scaloni sobre Rodriguez. “Para o futebol, é ótimo. Mas para nós, não focamos em um jogador, mas no coletivo. A Colômbia é um bom time, e nós defenderemos o time. Tentaremos como um time pará-los, e sermos donos do jogo.”

Scaloni enfatizou que a Argentina precisava jogar seu jogo, em vez de reagir ao que a Colômbia faz. Com Lionel Messi na escalação, isso certamente é possível.

“Temos uma maneira de jogar que quando tomamos posse da bola o time se torna forte. Não vemos outra maneira senão contrariar tudo de bom que eles têm”, disse ele. “Vemos dessa forma, queremos ser donos da bola.”

Martinez acrescentou que sua equipe também deve se adaptar a qualquer coisa que aconteça e aproveitar a experiência de finais anteriores, incluindo os triunfos na Copa América de 2021 e na Copa do Mundo de 2022.

“Todo mundo tem um plano até a final ser jogada”, ele disse. “Há muitos fatores em uma final… Temos experiência jogando e tendo vencido, mas finais são jogadas e tentamos vencer. Não há mais plano, o coração é uma grande parte disso.”