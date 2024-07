Argentina comemora vitória na Copa América sem Lionel Messi

A Argentina voltou para casa na noite de segunda-feira para comemorar a defesa bem-sucedida do título da Copa América com milhares de fãs, mas o capitão Lionel Messi não se juntou aos seus companheiros de equipe em Buenos Aires.

Liderada pelo técnico Lionel Scaloni e pelo veterano ponta Ángel Di María, que jogou sua última partida pela Argentina na vitória de 1 a 0 sobre a Colômbia no domingo, a equipe chegou com uma exibição de fogos de artifício e milhares de torcedores comemorando sua 16ª vitória na Copa América.

Messi permaneceu em Miami, onde a final foi disputada, para tratar uma lesão no tornozelo direito sofrida na partida.

O atacante do Inter Miami atualizou sua condição no Instagram: “A Copa América acabou e a primeira coisa que quero é agradecer a todos pelas mensagens e cumprimentos.

“Estou bem, graças a Deus, e espero em breve poder estar em campo novamente curtindo o que mais gosto de fazer. Estou feliz, muito feliz, principalmente porque alcançamos o objetivo que tínhamos e a Fide [Di Maria] nos deixa, mas com outra Taça.

“Os mais velhos, como ele, [Nicolás] Ota [Otamendi] ou eu, experimentei isso [Copa América] com especial emoção, com outros companheiros que já disputaram vários torneios e somaram sua experiência também, e com um grupo de jovens que dão tudo de si em cada bola.”

A Argentina venceu a Copa América pela 16ª vez. Eles venceram a Colômbia por 1 a 0 na prorrogação. Foto de Fabian Mattiazzi/DeFodi Images via Getty Images

Messi levantou o terceiro grande troféu consecutivo da Argentina no domingo, depois de vencer a Copa do Mundo de 2021 e a Copa do Mundo de 2022.

Foi também o 16º título recorde da Argentina na Copa América. “Somos um time e também uma família, um grupo espetacular”, escreveu Messi. “Obrigado a todos que nos apoiaram, esta seleção nacional tem muito presente e muito futuro também.”