Argentina consolida lugar na história com triunfo na Copa América

MIAMI GARDENS, Flórida — Em termos de pôr do sol, o que está sendo apreciado pela “Geração Messi” de jogadores argentinos é quase impossível de superar. Ele é cheio de tons lindos e cores brilhantes, a alegria refletida de três grandes troféus em três anos, o mais recente dos quais foi o triunfo de domingo por 1 a 0 na prorrogação sobre a Colômbia na Copa América de 2024.

É fácil esquecer que a atual corrida foi fruto de decepções contínuas, com múltiplas derrotas finais tanto na Copa América quanto na Copa do Mundo. Mas então houve a Copa América de 2021, o primeiro grande troféu da Argentina em 28 anos, acompanhado pelo suspiro massivo que veio com a percepção de que Lionel Messi não terminaria sua carreira internacional sênior sem troféus. O ímpeto criado ajudou a impulsionar A Albiceleste para a Copa do Mundo de 2022, garantindo o lugar do grupo no panteão dos inesquecíveis, e viu Messi igualar outro ícone argentino, Diego Maradona. Agora que o trio foi atingido, igualando a sequência de três grandes troféus da Espanha de 2008 a 2012, isso torna este grupo uma lenda.

“Este time surpreende a todos continuamente”, disse o técnico argentino Lionel Scaloni, com a ajuda de um tradutor. “Ele supera todas as dificuldades durante a partida com um adversário muito duro, um adversário difícil. E sem um bom primeiro tempo. Acho que melhoramos no segundo tempo e merecemos vencer. E no tempo extra, sempre há um plus que eles fornecem, e é muito gratificante ver a recompensa.”

A partida de domingo marcou nomes como Messi, Ángel Di María e Nicolás Otamendi ainda mais profundamente na tradição argentina, apesar do time não ter jogado muito bem o tempo todo. Ainda assim, Di Maria, de 36 anos, que correu sem medo nos adversários, foi essencial no que ele disse que será seu último jogo competitivo para A Albiceleste.

“Angel jogou partidas incríveis conosco, mas o jogo de hoje foi um dos melhores para ele”, disse Scaloni. “Ele jogou bem, mas teve uma ótima atitude para aplicar pressão. E quando todos estavam começando a sentir o cansaço, ele correu como se tivesse 25 anos… Ele é uma lenda e bem, ele está nos deixando. Tentaremos fazê-lo jogar mais uma partida para [say] adeus, um jogo em casa. Acho que ele merece isso. É como um filme.”

O argentino Lionel Messi comemora a vitória com Ángel Di María e Nicolás Otamendi, que consagrou este time na história. Carmen Mandato/Getty Images

No entanto, a partida também marcou o último sinal de que a próxima geração está pronta para assumir o controle. Scaloni tem martelado esse ponto para casa por quase todo o torneio, e ele provou ser profético nesta noite. Não foi Messi ou Di Maria que marcaram o gol da vitória, mas Lautaro Martínez.

O atacante do Inter de Milão tem feito tudo o que pode para convencer Scaloni de que ele merece estar no time titular, marcando duas vezes saindo do banco na fase de grupos e cinco gols no total antes de domingo. E ainda assim ele se viu fora da escalação inicial nesta partida, com Julián Álvarez preferido. Mas Martinez provou ser o ás definitivo de Scaloni na manga, entrando sete minutos na prorrogação. E, como tem sido seu hábito, ele se mostrou decisivo, agarrando um passe delicioso de Giovani Lo Celso para martelar seu chute passando por Camilo Vargas no gol da Colômbia.

“[Martinez]ele sempre foi meu número 9, para sempre”, disse Scaloni. “E ele não começou na final, mas mostrou que é um artilheiro inerente. Claro, talvez ele não esteja feliz porque não começou, mas ele entrou e deu o seu melhor porque poderia ter entrado se sentindo diferente. E acho que temos que valorizar tudo isso. Valorizamos tudo isso.”

Àquela altura, Messi nem estava em campo. Aos 66 minutos, o talismã argentino caiu no chão com uma lesão no tornozelo que acabou inchando até o tamanho de uma toranja. Quando ele se sentou no banco, as lágrimas rolaram, a angústia em seu rosto era evidente. No entanto, a Argentina não perdeu o ritmo. Na verdade, aumentou seu jogo, com outro substituto, Nicolas Gonzalez, aparentemente colocando a Argentina na frente, apenas para ser considerada (corretamente) impedida. Houve outros heróis também. Emiliano Martínez fez algumas defesas oportunas e críticas no gol, incluindo um desvio na ponta dos dedos de um esforço de Jefferson Lerma aos 33 minutos; Lisandro Martínez foi imenso na defesa, incluindo uma cabeçada defensiva importante na prorrogação.

A reação de Messi dá a sensação de que, além de Di Maria encerrar o dia em nível internacional, o atacante do Inter Miami também pode encerrar em breve. Se for esse o caso, é um dia que a Argentina sabia que chegaria há muito tempo, especialmente considerando que Messi fez 37 anos no mês passado. No entanto, mesmo sabendo que algo está por vir, ainda pode ser chocante. Esse foi o caso aqui, acompanhado pela esperança de que Messi não pendure suas chuteiras internacionais tão cedo.

E pensar que houve um tempo em que os fãs argentinos achavam que Messi não se importava com a seleção nacional. Eles se perguntavam abertamente por que ele não conseguia repetir seu heroísmo com o Barcelona pela Argentina, já que o país sofreu várias derrotas finais na Copa América e na Copa do Mundo. Esse equívoco já foi posto de lado há muito tempo, primeiro por ele ter ameaçado sair após a derrota agonizante para o Chile na final da Copa América de 2016, e depois pelo resíduo de ganhar troféus. O carinho que a Argentina tem por Messi agora está claro. Enquanto ele mancava, quase todos os fãs de A Albiceleste curvaram-se diante de seu herói.

Infelizmente, como aconteceu com muita frequência durante esta Copa América, o evento de assinatura do torneio foi marcado por mais inépcia organizacional. Antes da partida, Scaloni disse que esperava que a final fosse uma festa, mas o que ele viu antes do jogo se assemelhava a um mosh pit que em alguns momentos sobrecarregou as autoridades do estádio.

Essa massa de humanidade então chegou perigosamente perto de ser um esmagamento, já que os fãs foram trancados para fora do estádio enquanto as autoridades tentavam restaurar uma aparência de calma. No final das contas, não funcionou. Os portões foram abertos e um número indeterminado de espectadores sem ingresso conseguiu entrar no local, o que significa que o pontapé inicial foi atrasado em 102 minutos. Ambos os treinadores chamaram o atraso de “estranho”, embora tenham reconhecido que foi o mesmo para ambos os times.

De qualquer forma, é mais uma má publicidade para a CONMEBOL, e marcou o exemplo mais recente de como ela falhou em trabalhar suficientemente com os organizadores locais para evitar que tal evento acontecesse. Para ser claro, esse fenômeno não é exclusivo da Copa América. Problemas semelhantes atormentaram a final da Euro 2020 (realizada em 2021 devido à pandemia da COVID-19), bem como a final da Liga dos Campeões da UEFA de 2022 em Paris. Mais uma razão pela qual a CONMEBOL deveria ter se preparado melhor.

Felizmente, a calamidade foi evitada, e em vez disso a final terminou com um momento inesquecível. O técnico da Colômbia, Nestor Lorenzo, disse que o que a Argentina conquistou “não é uma sequência. É uma era”. E quando o troféu estava para ser entregue à Argentina, as lágrimas de Messi se transformaram em sorrisos. E ele garantiu que os companheiros de longa data Di Maria e Otamendi estivessem presentes para ajudá-lo a levantar o troféu, em meio a uma explosão de confete.

Mesmo para um time tão histórico quanto a Argentina, o momento foi um final apropriado para uma geração verdadeiramente mágica.