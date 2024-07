Argentino José Torres Gil conquista ouro olímpico no BMX estilo livre

PARIS — José Torres Gil conquistou a medalha de ouro no BMX estilo livre masculino nas Olimpíadas de Paris na quarta-feira, realizando uma primeira corrida sublime que resistiu aos melhores esforços do campeão mundial britânico Kieran Reilly e do astro francês Anthony JeanJean.

O ciclista da Argentina abriu com um enorme 720, fez outro 720 mais tarde na corrida e conseguiu passar por um quase-bobble no final para marcar 94,82 pontos. Isso foi melhor do que todos os outros, incluindo sua própria segunda corrida, quando Torres Gil conseguiu outra grande pontuação que quase o teria levado ao pódio.

Reilly teve a última chance de capturar o ouro, e sua corrida foi digna do degrau mais alto em qualquer outro dia. Mas, apesar de uma corrida limpa com a qual ele ficou tão satisfeito que jogou sua bicicleta no chão em satisfação, sua pontuação de 93,91 ficou um pouco aquém.

JeanJean caiu em sua corrida de abertura, mas montou uma grande recuperação, levando a multidão da casa para sua performance no parque esportivo urbano na Place de la Concorde. Mas os juízes lhe deram apenas 93,76 pontos, relegando-o à medalha de bronze.

Marcus Christopher dos Estados Unidos terminou logo atrás do pódio em quarto. Rimu Nakamura do Japão foi o quinto.

O atual medalhista de ouro, Logan Martin, da Austrália, caiu em ambas as suas corridas. Ele teve uma boa primeira corrida antes de um deslize em um salto inócuo no final lhe custar caro. Sua segunda corrida terminou depois de apenas alguns segundos quando ele fez um pouso rápido.

Havia bastante amplitude — e muito pouca sombra — em um dia quente no BMX em Paris. Foi a segunda vez que a versão estilo livre foi exibida nas Olimpíadas de Verão, e os atletas conseguiram melhorar seu jogo três anos depois de Tóquio.

Ninguém mais alto que Torres Gil, que não era considerado um dos favoritos ao ouro, ou talvez até ao pódio.

Mas o jovem de 29 anos de Córdoba pegou todo mundo de surpresa, começando com sua primeira grande transferência em um dos maiores parques que os pilotos de BMX freestyle já viram. Torres Gil continuou a carregar velocidade por ali, suas transições nítidas e suas aterrissagens ainda melhores, e a terceira corrida de toda a final acabou sendo a melhor.

Não que todos concordassem.

JeanJean caiu tão forte em seu salto de abertura que seu sapato branco voou de seu pé e saiu deslizando pelo parque. Mas ele conseguiu o mesmo salto em sua próxima tentativa, e sua corrida que agradou a multidão, que terminou com um duplo backflip, fez com que uma multidão lotada se levantasse e aplaudisse. JeanJean desmontou no percurso e olhou para o placar até que sua pontuação brilhou.

Reilly teve a última chance, e ele também ficou satisfeito com sua corrida. Ele abraçou seu treinador e lenda do BMX Jamie Bestwick no final, e foi recebido pela companheira de equipe britânica Charlotte Worthington, cujas esperanças de defender sua medalha de ouro olímpica terminaram nas rodadas de qualificação. Mas quando a pontuação de Reilly foi finalmente revelada, ela foi boa o suficiente apenas para a prata.