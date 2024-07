Ariana Madix processada por ex-parceiro de negócios após processo contra Tom Sandoval

Ariana Madix não consigo fazer uma pausa … ela foi processada pela segunda vez esta semana, descobriu o TMZ.

Em novos documentos legais obtidos pelo TMZ… a estrela de “Vanderpump Rules” e seu co-ator Katie Maloney são acusados ​​de renegar um acordo comercial em torno de sua popular lanchonete, Something About Her.

De acordo com Penny David Texugo – que apresentou os documentos contra as personalidades da Bravo – Ariana e Katie não conseguiram cumprir a parte do acordo quando ela assumiu o cargo de COO/Diretora de Culinária do restaurante West Hollywood.

Como disse Penny… em junho de 2023, foi prometida a ela uma parceria de 10% se ela ajudasse a desenvolver e operar Something About Her. Por causa dessa promessa, Penny afirmou que realizou um trabalho substancial para dar vida ao SHR, incluindo o registro de marcas registradas para a empresa.

Penny, que os fãs podem reconhecer pelas muitas degustações de sanduíches no ‘VPR’, disse que ela deveria receber US$ 7.500 por mês até janeiro – quando sua taxa deveria ser aumentada para US$ 10 mil por mês.

No entanto, Penny alegou que AM e KM negaram a existência de sua parceria… mas diz que há muitas evidências para apoiar suas afirmações. É por isso que Penny envolveu os tribunais… já que ela está procurando um juiz para cumprir os termos do acordo e que ela seja devidamente paga pelo trabalho que realizou.

Tem sido uma semana difícil para Ariana, que recentemente foi atingido com uma ação judicial do ex-namorado por Tom Sandoval por supostamente acessar seu telefone sem sua permissão.

Seu processo surgiu depois que ele e Ariana foram processados ​​​​por ex-colega de elenco Rachel Levis para pornografia de vingança – onde ela alegou que AM espalhou vídeos explícitos dela sem seu consentimento.