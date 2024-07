Ariarne Titmus ganha 400 de ouro grátis; Katie Ledecky leva o bronze

PARIS — Não importando o fato de ter o segundo melhor tempo de qualificação no início do dia, nem mesmo de ter acidentalmente ido para a pista errada no início da corrida, a australiana Ariarne Titmus provou seu domínio nos 400 m livre feminino na noite de sábado, com sua segunda medalha de ouro na corrida.

A atual recordista mundial do evento derrotou a canadense Summer McIntosh (prata) e a americana Katie Ledecky (bronze) com 3:57.49 na La Defense Arena.

A corrida foi uma das mais badaladas antes dos Jogos, pois contou com um confronto direto muito aguardado entre Titmus e Ledecky. Durante as Olimpíadas de 2020, Titmus deu a Ledecky sua primeira derrota em qualquer competição olímpica individual, quando a australiana superou a americana pelo ouro na corrida. Desde então, Ledecky continuou a dominar em suas duas distâncias mais longas (800m, 1.500m), mas Titmus se tornou a mulher a ser batida nos 400m e estabeleceu o atual recorde mundial de 3:55.38 no ano passado no campeonato mundial. Entrando nos Jogos de 2024, Titmus não perdia na distância desde 2019.

Apesar do status de Titmus como a atual campeã e a clara favorita, Ledecky mostrou que continuava sendo uma concorrente para o primeiro lugar no pódio durante sua bateria de qualificação no início do sábado. Competindo contra Titmus na terceira e última bateria, Ledecky ficou para trás na maior parte da corrida, mas acelerou o ritmo nos 100 metros finais e superou sua rival na reta final para ganhar o tempo de qualificação mais rápido.

Ledecky disse aos repórteres mais cedo naquele dia que ela não estava tentando fazer uma declaração com sua performance.

“Não há mensagem nem nada”, disse Ledecky. “Eu estava tentando nadar bem e chegar à final e consegui minha raia, e todos nós conseguimos nossas raias e isso é tudo o que importa.”

Titmus inadvertidamente caminhou para a Raia 4 — reservada para a nadadora com o tempo mais rápido na qualificação — após ser apresentada antes da corrida. Ela só se moveu após ser lembrada por Ledecky, que lhe disse que estava “tudo bem”, e se desculpou e aparentemente se divertiu com seu erro. Mas na corrida, não houve tais erros e Titmus assumiu a liderança cedo e nunca a perdeu, terminando 0,88 de segundo à frente de McIntosh e mais de três segundos mais rápido que Ledecky.

Titmus, 23, é agora apenas o segundo nadador na história, e o primeiro desde Martha Norelius em 1924 e 1928, a ganhar o ouro olímpico na prova duas vezes.

Titmus disse mais tarde que sua reação imediata após a corrida foi de “alívio”.

“É um pouco mais emocionante, este, do que o primeiro”, disse Titmus. “Eu sei como é ser um campeão olímpico. É uma sensação diferente. Eu sei o quão difícil é correr nessas circunstâncias, em uma Olimpíada. O barulho, a atmosfera, a pressão. [Olympic] A vida na aldeia definitivamente dificulta um bom desempenho.

“Minhas pernas estão um pouco cansadas, mas estou aliviada mais do que tudo. Provavelmente senti a pressão por esta corrida mais do que qualquer coisa na minha vida, para ser honesta. E eu definitivamente sou boa em lidar com a pressão, mas eu definitivamente a senti. As Olimpíadas são diferentes. Não é como qualquer outra coisa. Não é sobre o quão rápido você vai. É sobre colocar sua mão na parede primeiro. Então, estou muito feliz por ter feito isso esta noite.”

Ledecky se tornou a primeira nadadora a ganhar três medalhas no evento, e o bronze marcou a 11ª medalha de Ledecky durante suas quatro participações olímpicas. Ela está agora a duas medalhas de se tornar a atleta olímpica americana mais condecorada da história. Ela terá mais três chances de glória no pódio em Paris nos 800m livre, 1.500m livre e 4x200m livre.

Ledecky, 27, disse que estava grata por ter ganhado uma medalha no sábado, embora acreditasse que poderia ter tido um desempenho melhor.

“Sou bem duro comigo mesmo, então sempre há coisas que quero fazer melhor, mesmo nas minhas grandes corridas”, disse Ledecky. “Então, sim, claro, há muitas coisas que eu gostaria de ter feito melhor, mas, quer dizer, eu olhei para minhas divisões. Não há nada de horrível nisso. Eu simplesmente não tive nas últimas 200, 250 do jeito que eu queria…

“Sei que era um campo tão bom que havia uma chance de eu não ter conseguido a medalha. Então, sou grato por isso. Grato pelo esforço que fiz. Feliz com a medalha e ansioso pelas minhas próximas corridas.”

Ledecky, que ficou visivelmente emocionada no final de sua coletiva de imprensa ao discutir seus parceiros de treino no Gator Swim Club e o quanto ela os valorizava, agora terá dois dias de folga antes de retornar à piscina na terça-feira para sua bateria preliminar de 1.500m livre. Ela é a atual medalhista de ouro no evento e estava determinada a permanecer focada em suas corridas pela frente, apesar do breve tempo de folga.

“Só sei que com a pausa de dois dias, preciso manter meu foco, não sentar e relaxar e meio que sair do modo de competição”, disse Ledecky. “Preciso permanecer na zona no modo de competição em que quero estar na próxima semana. Então é mais ou menos isso que quero dizer, garantir que estou apenas focado nas minhas corridas e apenas positivo, apoiando meus companheiros de equipe. Só mais uma vez, vivendo um dia de cada vez.”