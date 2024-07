Arike Ogunbowale incendeia o time dos EUA com recorde de 34 pontos no All-Star Game

PHOENIX — Arike Ogunbowale estabeleceu o recorde de pontuação do WNBA All-Star com 34 pontos e Caitlin Clark aproveitou ao máximo sua estreia no All-Star quando o time da WNBA derrotou o time olímpico dos EUA por 117 a 109 na noite de sábado.

Foi a segunda vitória consecutiva do time All-Star da WNBA sobre as Olympians. As All-Stars também venceram em 2021, lideradas por Ogunbowale — que foi MVP daquele jogo.

Essa derrota foi a única que as americanas tiveram em 2021 a caminho de ganhar sua sétima medalha de ouro olímpica consecutiva. Os EUA esperam os mesmos resultados em Paris no final deste mês. Nenhum time no mundo poderia igualar a profundidade ou o talento que as All-Stars da WNBA tinham.

A derrota de sábado ocorreu horas depois de a equipe olímpica masculina dos EUA ter se recuperado e derrotado o Sudão do Sul por um ponto em um jogo de exibição em Londres.

Os EUA jogarão em seguida contra a Alemanha em Londres para um jogo de exibição na terça-feira antes de irem para a França para as Olimpíadas. Os americanos estão em um grupo com Bélgica, Japão e Alemanha.

Ogunbowale mais uma vez foi um espinho no lado do time dos EUA, marcando todos os seus pontos no segundo tempo. A MVP do All-Star de 2021 assumiu o jogo no terceiro quarto marcando 21 pontos, acertando seis de seus 10 arremessos, incluindo cinco de 3 pontos. O time dos EUA jogou tudo na estrela do Dallas Wings, mas eles simplesmente não conseguiram pará-la.

Ogunbowale esteve no grupo da seleção nacional dos EUA nas últimas duas Olimpíadas, mas não entrou na lista em nenhuma delas. Ela retirou seu nome do grupo de jogadoras mais cedo desta vez, dizendo mais tarde que todo o processo era político.

Quando Ogunbowale terminou no terceiro quarto, as All-Stars da WNBA transformaram um déficit de dois pontos no intervalo em uma liderança de 88-79. Ela quebrou o recorde geral de pontuação All-Star de Jewell Loyd de 31, estabelecido no ano passado, com uma cesta de 3 pontos no final do quarto quarto.

As atletas olímpicas, que treinaram juntas por apenas dois dias, nunca realmente ameaçaram. Breanna Stewart marcou 31 pontos e A’ja Wilson acrescentou 22.

Houve tanto entusiasmo e energia em torno deste All-Star Game com as estreias dos fenomenais novatos Clark e Angel Reese. A dupla ajudou a elevar a WNBA a novos patamares nesta temporada com recordes de público e audiência.

Foi a primeira vez que as jovens estrelas jogaram juntas. Uma das 10 assistências de Clark foi para Reese, que terminou com 12 pontos e 11 rebotes.

O jogo foi realizado em Phoenix para celebrar os 20 anos de carreira da estrela do Mercury, Diana Taurasi, e o retorno de Brittney Griner de sua detenção injusta na Rússia em 2022.

“Essa será uma das coisas mais difíceis de se concentrar. Na verdade, é treinar o time por causa do que está acontecendo”, disse a treinadora dos EUA, Cheryl Reeve. “É um dos maiores espetáculos, eu acho, na história da nossa liga.”

Enquanto Clark e Reese receberam fortes ovações da multidão nas apresentações antes do jogo, nada se comparava aos aplausos para Taurasi, que estava jogando seu 11º All-Star Game.

Ela começou a pontuação com uma cesta de três pontos da ponta no primeiro tempo, que viu os EUA manterem uma pequena liderança de 54-52. Não durou muito, pois o time da WNBA marcou nove dos primeiros 11 pontos no terceiro quarto para assumir o controle.

A Associated Press contribuiu para esta história.