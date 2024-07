Uma operação policial de tráfico de pessoas na Comic-Con de San Diego resultou em mais de uma dúzia de prisões e quase o mesmo número de vítimas recuperadas… isso de acordo com o principal advogado de Cali.

De acordo com as autoridades… os agentes da lei disfarçaram-se de compradores de sexo para identificar e contactar vítimas de tráfico – ao mesmo tempo que publicavam anúncios online para solicitar e depois prender alegados Johns e possíveis traficantes sexuais.

Fica ainda mais louco – um representante do Gabinete do Procurador-Geral da CA nos disse… das pessoas que supostamente responderam a esses anúncios falsos em busca de diversão – 14 delas acabaram sendo presas em vários encontros. locais… e agora enfrentam acusações de solicitação, entre outras.

Disseram-nos que 9 trabalhadoras do sexo adultas e uma trabalhadora do sexo menor foram raptadas e salvas como parte desta operação – e o gabinete do procurador-geral diz estar esperançoso de que isto leve à captura e prisão dos verdadeiros líderes por detrás de tudo isto.