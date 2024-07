Armie Hammer nega ser canibal, mas admite branding

Armie Martelo está reagindo às alegações de canibalismo, negando que já tenha comido carne humana … embora ele tenha lidado com alguns outros problemas.

O ator abordou as polêmicas alegações de má conduta que atrapalharam sua carreira, ao aparecer no “Piers Morgan Uncensored” na sexta-feira para uma entrevista reveladora. Como Armie disse Piers Morgan … ele nunca agrediu sexualmente ninguém – nem nunca foi realmente um canibal.

Em vez disso, AH admitiu ter tido um caso muito intenso e sexualmente carregado com Effie Angelova — Quem acusou-o de agressão sexual abuso e de ter fantasias canibais em 2021. Segundo Armie, ele e Effie tinham “tendências e perversões semelhantes”.

Ele acrescentou… “Qualquer uma daquelas conversas que tivemos dentro desse relacionamento, quando você as tira desse contexto e as coloca em plena luz do dia, não parece tão bom”.