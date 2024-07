Arrecadação de fundos para Harris em Provincetown arrecada mais de US$ 2 milhões, dizem organizadores

CNN

Defendendo Joe Biden e criticando Donald Trump, Kamala Harris recebeu uma de suas respostas mais entusiasmadas em anos ao discursar em um evento de arrecadação de fundos na tarde de sábado em Provincetown, Massachusetts.

A vice-presidente não abordou diretamente a turbulência enfrentada por sua companheira de chapa — a quem ela se referiu em alguns momentos como “nossa presidente” e “uma das presidentes mais importantes da história americana” — mas ela falou sobre a ansiedade que pulsava na tenda branca à sombra do Monumento aos Peregrinos, repetindo: “Nós vamos vencer esta eleição” e pedindo à multidão que dissesse isso aos seus amigos.

“Não vai ser fácil. Mas somos um grupo de pessoas que entende que qualquer coisa que valha a pena exige muito trabalho duro”, disse Harris. “É preciso coragem. É preciso acreditar em algo e então seguir em frente.”

O evento foi agendado semanas atrás, em circunstâncias políticas muito diferentes. Quando subiu ao palco, Harris foi recebida com a excitação de muitos na multidão que claramente acreditavam que poderiam estar olhando para um candidato substituto e, em breve, um possível próximo presidente. Uma meta de arrecadação de fundos de US$ 1 milhão para a tarde foi mais que dobrada; um grande retrato a óleo do rosto de Harris foi posicionado em um cavalete; na parte de trás; e uma mulher gritando, “Vai pegá-los, Kamala!” foi recebida com uma grande ovação e aplausos.

Harris — que estava em frente a uma placa gigante declarando o local como “VPTOWN”, uma variação do apelido “Ptown” da cidade — não foi a única a receber uma recepção calorosa. O secretário de Transportes Pete Buttigieg, que é visto por alguns democratas importantes como um potencial companheiro de chapa caso Harris se torne a indicada, falou antes dela.

Buttigieg também expressou apoio a Biden e elogiou suas realizações.

“Não estamos tanto mantendo uma democracia, mas sim construindo uma, tornando-a mais perfeita, neste extraordinário projeto americano que completará 250 anos em 2026, durante o próximo mandato do presidente”, disse Buttigieg.

Abordando o humor de muitos democratas, Buttigieg acrescentou: “É isso que é possível se dissermos não às pessoas que estão proibindo livros e sim às pessoas que estão construindo pontes. É por isso que não tenho apenas medo do pior que pode acontecer, mas esperança pelo que vem a seguir.”

Os organizadores disseram que o evento arrecadou mais de US$ 2 milhões, mesmo com alguns grandes doadores evitando assinar cheques em meio a preocupações crescentes sobre a candidatura de Biden, levantando sérias preocupações sobre por quanto tempo a campanha poderá continuar operando com força total se as circunstâncias não mudarem.

Harris, que está sendo muito cuidadosa com o que diz durante esse período, não falou separadamente com repórteres que viajavam com ela. Mas quando ela embarcou no Air Force Two e um gritou para perguntar se ela tinha falado com Biden e se ele estava bem, ela levantou o polegar e disse que sim.

No evento diante de uma multidão majoritariamente LGBTQ, Harris falou sobre seu histórico em questões-chave, incluindo a realização de casamentos entre pessoas do mesmo sexo logo como promotora distrital de São Francisco em 2004, e contrastando isso com seu novo oponente, o companheiro de chapa de Trump, JD Vance, que se opôs à igualdade no casamento e ao cuidado de afirmação de gênero. Isso, além do próprio histórico de Trump revertendo as proteções LGBTQ, Harris acusou, é razão suficiente para se opor a elas.

Harris encerrou invocando Harvey Milk, o famoso pioneiro político gay de São Francisco.

“Aqueles que se opõem ao progresso sempre tentarão sugerir que um movimento pela liberdade é de alguma forma subversivo e enfraquece quem somos como nação.

“Harvey Milk gostava de dizer: ‘A esperança nunca ficará em silêncio — e nós também não’”, disse Harris.

Samantha Waldenberg, da CNN, contribuiu para esta reportagem.