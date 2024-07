Arremessador do Dodgers James Paxton é designado para missão

James Paxton, um veterano arremessador titular que trouxe estabilidade à carente rotação do Los Angeles Dodgers nesta temporada, foi designado para tarefa na segunda-feira.

É uma jogada um tanto surpreendente para os Dodgers, que têm uma longa lista de arremessadores titulares na lista de lesionados e confiaram em Paxton para liderar uma rotação inexperiente. Mas os Dodgers ativarão Tyler Glasnow na quarta-feira e Clayton Kershaw na quinta-feira. Walker Buehler (na lista de lesionados por causa de inflamação no quadril, mas principalmente trabalhando em problemas mecânicos) e Bobby Miller (também tentando resolver sua mecânica nas ligas menores) não são considerados muito atrás.

A saída de Paxton do elenco de 40 jogadores, que está completo no momento, cria espaço para River Ryan, que começou a abertura da série de segunda-feira contra o San Francisco Giants. Os Dodgers terão que abrir outro espaço de 40 jogadores para Kershaw começar o jogo de quinta-feira.

Justin Wrobleski e Landon Knack são dois dos arremessadores mais jovens que os Dodgers querem ver mais. Knack começará na terça à noite.

Paxton, 35, assinou um contrato de um ano e US$ 7 milhões durante a offseason e tem sido tudo o que os Dodgers poderiam ter esperado. Depois de limitar o Boston Red Sox a três corridas em cinco innings no domingo, Paxton melhorou para 8-2 com uma ERA de 4,43 em 89⅓ innings em 2024. Ele foi um dos dois Dodgers — junto com Gavin Stone — a não perder uma volta na rotação.

O técnico do Los Angeles, Dave Roberts, disse que com o retorno de Glasnow e Kershaw, foi difícil encontrar um lugar para Paxton no resto do caminho, acrescentando que “foi uma decisão difícil. Ele lidou com isso como um profissional. Estamos bem com a equipe titular daqui para frente.”

As métricas subjacentes de Paxton não são favoráveis; ele concedeu walks a 48 rebatedores, liderando a Liga Nacional, enquanto eliminou apenas 64, e está entre os 20% inferiores do esporte em ERA esperada, porcentagem de perseguição e taxa de rebatidas fortes, entre outras métricas. Mas, dada a necessidade geral de arremessadores titulares em toda a liga e a pequena lista de times que devem negociar jogadores antes do prazo final de negociação de 30 de julho, a expectativa é que os Dodgers consigam encontrar um parceiro de negociação para Paxton nos próximos dias. Eles terão 10 dias para fazer isso, após os quais Paxton seria liberado.

A Associated Press contribuiu para esta reportagem.