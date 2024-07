Arroche o Nó 2024 encerra festejos juninos em Penedo com shows musicais e apresentações de quadrilhas penedenses

Duas noites de muita música, animação e alegria encerram os festejos juninos em Penedo. A programação do Arroche o Nó 2024 neste final de semana concluiu os trabalhos da Secretaria Municipal de Cultura, Lazer e Juventude (SEMCLEJ), com shows e apresentações no evento aberto ao público.

A festa realizada na estrutura instalada na Prainha Nova trouxe o espetáculo das quadrilhas juninas estilizadas Remelexo e Chapéu de Couro, o talento de artistas locais, entre eles Toninho e Trio Copacabana, Sandra Moreno e Bia Martins, ao lado de atrações como Forró Maior, Dudu Moral, Toca do Vale e Gui Mauriz.

Além do arraial oficial, a Prefeitura de Penedo destinou apoio financeiro para os arraiais com pelo menos dois anos de funcionamento na cidade ou na zona rural, desde que realizado sem cobrança de ingresso, atendendo mais de 40 locais da festa típica nordestina.

E ainda tem a exposição Rei do 8 Baixos, aberta ao público até 31 de julho na Vila Dão Pédu, onde o músico penedense Gérson Filho tem a justa homenagem à sua trajetória artística e discografia, mostra que tem a curadoria da Associação dos Forrozeiros de Alagoas (ASFORRAL).

Penedo também curtiu a etapa do Circuito Alagoano de Quadrilhas Juninas promovida pela LIQAL no ginásio Padre Manoel Vieira, também com entrada franca para o espetáculo dos grupos de várias cidades.

Texto Fernando Vinícius

Fotos Kamylla Feitosa