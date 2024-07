Arsenal conclui transferência de David Raya após empréstimo de um ano

O Arsenal concluiu a contratação definitiva de David Raya do Brentford, confirmou o clube na quarta-feira.

Fontes disseram à ESPN que o Arsenal pagou inicialmente £ 3 milhões (US$ 3,8 milhões) para levar Raya por empréstimo na temporada passada e agora acionou uma opção no valor de £ 27 milhões (US$ 34,3 milhões) para contratá-lo em um contrato de longo prazo.

O jogador de 28 anos não sofreu gols em 20 jogos em 41 partidas na temporada passada e ganhou a Luva de Ouro da Premier League, quando o Arsenal terminou em segundo lugar, atrás do Manchester City.

Escolhas dos editores

1 Relacionado

“Depois de um ano emprestado como Gunner, finalmente posso dizer que sou um jogador do Arsenal pelos próximos anos”, disse Raya.

“Estou animado para ver o que o futuro reserva, mas sempre vivendo e aproveitando o presente. É um sonho que se tornou realidade estar aqui e quero agradecer a vocês por todo o apoio que já me deram ao longo do último ano.”

O acordo por Raya — embora amplamente esperado — lança ainda mais dúvidas sobre o futuro de Aaron Ramsdale, que tem sido relacionado a uma transferência para o Newcastle, mas colocou todas as negociações em espera enquanto estiver com a Inglaterra na Euro 2024.

David Raya ganhou o prêmio Luva de Ouro em sua primeira temporada completa no Arsenal. Alan Walter – Arsenal FC/Arsenal FC via Getty Images

“David nos mostrou na temporada passada o quão importante ele é para nós, então estamos felizes que ele agora seja oficialmente nosso jogador”, disse o chefe do Arsenal, Mikel Arteta. “Ele é uma grande presença em nosso vestiário e estamos realmente satisfeitos em continuar trabalhando com ele.

“Sabemos que ele aproveitará as bases sólidas que construiu na temporada passada e as desenvolverá nos próximos anos, e que terá mais sucesso conosco.

“Temos um grupo muito talentoso de goleiros e adoro ver conexões como a que vejo em nossa unidade de goleiros.”

O diretor esportivo Edu acrescentou: “A contratação de David é outro forte exemplo da nossa estratégia de recrutamento em ação, à medida que continuamos a construir uma equipe que lutará por grandes troféus.

“Sabemos que há muito mais por vir dele e estamos animados que ele continuará sendo uma grande parte da jornada que todos nós estamos trilhando.”