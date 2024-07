Artem Vakhitov, último homem a vencer Alex Pereira no kickboxing, deve lutar no Dana White’s Contender Series

Artem Vakhitov luta pela oportunidade de ganhar um contrato com o UFC quando enfrentar Islem Masraf no Dana BrancoSérie Contender de em 8 de outubro em Las Vegas, várias pessoas com conhecimento da reserva contaram ao MMA Fighting após uma reportagem do MMA Propagande.

Vakhitov, conhecido por ser o último homem a vencer o campeão meio-pesado do UFC Alex Pereira no kickboxing, assinou o acordo dias após uma ida e volta virtual com “Poatan”.

Vakhitov disse recentemente ao MMA Fighting que o brasileiro “não tem defesa”, ao que Pereira respondeu dizendo que parecia estar “um pouco perdido”. Eles continuaram a discutir sobre suas duas lutas no GLORY, onde cada um venceu por decisão.

Vakhitov foi o campeão meio-pesado da GLORY até que a empresa de kickboxing se separou de todos os atletas russos sob contrato imediatamente após o início do conflito Rússia-Ucrânia. Vakhitov eventualmente fez a transição para o MMA, vencendo duas vezes este ano para levar seu recorde para 2-1.

Masraf teve um histórico de 2-0 como lutador amador de MMA e, desde então, teve um histórico de 3-0 como profissional, coroado por um nocaute viral de 10 segundos sobre Mickael Groguhe na PFL Europa em março.

Damon Martin contribuiu para esta reportagem