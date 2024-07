Aryna Sabalenka desiste de Wimbledon devido a lesão no ombro

A terceira colocada, Aryna Sabalenka, desistiu de Wimbledon na segunda-feira devido a uma lesão no ombro.

A bicampeã do Aberto da Austrália deveria enfrentar Emina Bektas, dos Estados Unidos, na primeira rodada do Dia 1 do torneio Grand Slam em quadra de grama.

“Tentei de tudo para me preparar, mas infelizmente meu ombro não está cooperando”, disse Sabalenka no Instagram.

“Eu me esforcei ao máximo nos treinos de hoje para dar o meu melhor, mas minha equipe explicou que jogar só iria piorar as coisas”, acrescentou.

“Este torneio significa muito para mim e prometo que voltarei mais forte do que nunca no ano que vem.”

Sabalenka, que sofreu uma lesão na região lombar este ano e lutou contra uma doença no Aberto da França durante a derrota nas quartas de final para Mirra Andreeva, de 17 anos, sofreu o problema durante o Aberto de Berlim do mês passado.

A campeã do Aberto da Austrália disse no sábado que ainda não estava 100% rumo ao terceiro Grand Slam do ano.

Sabalenka foi substituída no sorteio por Erika Andreeva, que perdeu na qualificação na semana passada.

Informações da Associated Press e da Reuters foram usadas neste relatório.