As 6 principais maneiras de consertar o Assistive Touch que não funciona no iPhone

Os menus de gestos do Assistive Touch em iPhones são exibidos acima do menu quando habilitados. Pode ser um verdadeiro salva-vidas quando você encontra uma falha no seu botão home ou descobre algum problema de fábrica no seu iPhone, iPad ou iPod Touch.

Você pode usar seu dispositivo de uma nova maneira com as configurações de toque assistido. No entanto, ele obtém recursos mais aprimorados com a atualização do iOS 17. No entanto, há algumas falhas no toque assistivo no iPhonedevido ao qual ele para de funcionar ou não funciona.

Embora seja um problema de software, ainda existem algumas soluções alternativas que você pode tentar para resolver o erro. Então, se você enfrentar um problema com toque assistivo no iPhonevocê deve executar as correções mencionadas abaixo.

Por que o My Assistive Touch não está funcionando no iPhone?

Em iPhones, o Assistive Touch desaparece por vários motivos. Pode levar algumas soluções simples, enquanto pode levar soluções mais complexas para trazer o Assistive Touch de volta. Para encontrar uma solução, precisamos saber o que fez o Assistive Touch desaparecer em primeiro lugar.

O AssistiveTouch desaparece dos sistemas dos usuários após cada atualização do iOS, de acordo com a maioria dos relatórios. Não há falha por parte do usuário, e a falha é culpa da Apple. A opção AssistiveTouch pode desaparecer das telas dos usuários se eles habilitarem manualmente a opção Atalho de Acessibilidade. Os usuários geralmente enfrentam esse problema três vezes consecutivas após pressionar o botão Home. A tela fica no formato paisagem sempre que você joga um jogo ou assiste a um vídeo. Os usuários não verão mais o AssistiveTouch quando voltarem para o modo Retrato. Outras causas comuns do desaparecimento do AssistiveTouch incluem a restauração do sistema. Depois que seus iPhones forem restaurados, a opção AssistiveTouch desaparece. Alguns problemas podem estar relacionados a falhas do iOS, principalmente após pequenas atualizações.

Correção: Assistive Touch não funciona no iPhone

Corrigir o problema de não funcionamento do Assistive Touch no iOS 17 não será muito difícil. Então, caso você esteja disposto a saber como corrigir o problema de não funcionamento do Assistive Touch no iPhone, use estas correções:

Reinicie seu dispositivo

Inicialmente, reiniciar seu dispositivo será a opção certa para você resolver o problema do Assistive Touch não funcionar no seu dispositivo iPhone. Isso ocorre porque há possibilidades de que seu dispositivo possa ter alguma falha aleatória devido à qual ele não funcione corretamente.

Além disso, há muitos usuários que relataram que, após reiniciar o dispositivo, o Assistive Touch no iPhone voltou a funcionar. Depois disso, tente reiniciar o iPhone e verifique se isso ajuda.

Verifique a atualização do iOS .

Há chances de que seu dispositivo esteja executando uma versão mais antiga do iOS 17, devido à qual ele não está funcionando em seu dispositivo. Portanto, agora é seu dever verificar regularmente se há atualizações do iOS 17. No entanto, caso você não saiba como verificar se há atualizações em seu dispositivo, certifique-se de verificar estas etapas:

Primeiro, abra o Configurações aplicativo. Depois disso, localize e toque em Em geral aba. Agora, selecione e toque em Atualização de software



botão. Pronto. Agora, seu dispositivo começará a procurar por uma atualização automaticamente.

Redefinir todas as configurações

Se os dois métodos acima não permitirem que você resolva o problema de não funcionamento do seu Assistive Touch no iPhone, então há chances de que algumas das configurações do seu dispositivo estejam mal configuradas, devido às quais você está enfrentando esse problema. Portanto, você deve tentar redefinir todas as configurações do seu dispositivo. Se você não tiver certeza de como fazer isso, siga estas etapas:

Inicialmente, abra o Configurações aplicativo. Depois, toque em Em geral aba. Transferir ou redefinir o iPhone. Em seguida, role para baixo e selecione o Por fim, acerte Reiniciar, seguido pela Redefinir todas as configurações . Em seguida, siga as instruções na tela para redefinir todas as configurações do seu dispositivo.

Desativar/reativar o toque assistido

Vários usuários relataram que consertaram esse erro depois de desligar e ligar novamente esse recurso em seus iPhones. Portanto, você também deve tentar isso e nos informar se ajudou. Então, aqui estão as etapas necessárias para executar esse método:

Primeiro, abra o iPhone Configurações . Em seguida, toque em Assistibilidade . Depois, selecione o Tocar opção. Agora, toque em Toque assistido aba. Então, finalmente, alterne o botão localizado próximo a Toque assistido

Alterar opacidade ociosa do Assistive Touch

Existe a possibilidade de que a opacidade do Assistive Touch no iPhone esteja baixa no seu dispositivo, o que faz com que você não consiga ver o logotipo assistivo na tela. Portanto, recomendamos que você altere a Opacidade Ociosa do Assistive Touch usando as etapas abaixo:

Primeiro, abra o iPhone Configurações . Depois, toque em Assistibilidade . Agora, selecione o Tocar opção. Em seguida, toque em Toque assistido aba. Agora, localize e toque em Opacidade ociosa Por fim, defina sua opacidade para pelo menos 75%.

Entre em contato com o Suporte da Apple

Então, você está no mesmo barco? Não se preocupe! Como última restauração, você deve entrar em contato com os representantes da Apple e perguntar a eles sobre esse problema. Depois disso, dependendo de como você explicar o problema, eles certamente oferecerão algumas correções. Caso contrário, eles pedirão que você entre em contato com o centro de serviço Apple mais próximo.

Resumir

Então, é assim que se conserta o Assistive Touch que não funciona no iPhone. No entanto, temos certeza de que agora você consegue usar o Assistive Touch no seu iPhone depois de executar as correções acima. Mas, você pode comentar abaixo caso tenha alguma dúvida ou pergunta em mente.

