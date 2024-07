As empresas não conseguiram resolver a injustiça e agora estão desistindo da era do ativismo

Uma versão desta história apareceu no boletim Nightcap da CNN Business. Para recebê-lo em sua caixa de entrada, inscreva-se gratuitamente, aqui.



Nova Iorque

CNN

—



A América corporativa deu uma chance ao ativismo social. Entre 2020 e 2023, realmente parecia que os grandes caras estavam cansados ​​das velhas maneiras de ignorar as injustiças sociais e manter os olhos fixos no resultado final.

Mas, como a maioria das tendências, o ativismo corporativo se move em um pêndulo. E agora, no Ano (Eleitoral) de Nosso Senhor 2024, estamos firmemente no backswing.

Confira algumas manchetes dos meus colegas nos últimos dias:

Bud Light perde mais terreno e cai para a terceira posição na América

John Deere recua em esforços de diversidade e inclusão após reação conservadora

A Tractor Supply alertou que as mudanças climáticas e a falta de diversidade prejudicariam os negócios. Agora, está ignorando esses riscos

A Target está reduzindo a venda de produtos do Orgulho após reação da direita

Para citar a colaboradora da CNN e jornalista rockstar Kara Swisher: “Acontece que era capitalismo, afinal.”

Vamos voltar um pouco.

Sempre houve empresas socialmente conscientes por aí fazendo o que pregam. Your Patagonias e Ben & Jerry’s.

Mas em meio ao acerto de contas racial nos Estados Unidos após o surgimento do Black Lives Matter, anos de protestos e o assassinato de George Floyd, a ideia de “capitalismo de partes interessadas” — basicamente, que as empresas prosperam quando se concentram não apenas em buscar lucro, mas também em apoiar seus funcionários e clientes, e geralmente não destruir o meio ambiente — estava aparecendo em lugares surpreendentes.

Em 2018, Larry Fink, CEO da BlackRock, surpreendeu as pessoas quando escreveu em sua carta anual, acompanhada de perto, que as empresas precisam não apenas ganhar dinheiro, mas também fazer “uma contribuição positiva para a sociedade”. No ano seguinte, a Business Roundtable, um grupo de cerca de 200 CEOs, assinou uma carta adotando uma mensagem semelhante.

Nós tínhamos percorrido um longo caminho desde os dias da era Reagan de “ganância é boa”. Parte disso era apenas conversa fiada, é claro, e muitas empresas foram criticadas por tentar parecer progressistas ao colocar uma bandeira de arco-íris em seus perfis do Twitter. Mas seus corações pareciam estar no lugar certo.

Em 2020, o clamor público sobre o assassinato de Floyd tornou impossível para as empresas enfiarem a cabeça na areia. Foi quando a América Corporativa se lançou de cabeça na diversidade, equidade e inclusão, ou DEI.

Foi também nesse momento que a máquina de indignação da extrema direita começou a acelerar.

Em 2022, o então CEO da Disney, Bob Chapek, tropeçou no discurso sobre o projeto de lei “Don’t Say Gay” da Flórida, colocando o governador republicano da Flórida, Ron DeSantis, contra um dos maiores empregadores do estado em uma saga que acabou custando o emprego de Chapek. Tornou-se um conto de advertência para outros CEOs: Apoie a comunidade LGBTQ, de curso. Mas tenha cuidado se quiser manter seu emprego.

Então veio o fiasco da Bud Light de 2023. Resumindo: a marca fez uma parceria única com o influenciador transgênero Dylan Mulvaney. Então, um bando de pessoas antitrans convocou um boicote. E as vendas da Bud Light foram atingidas desde então. Ela foi da cerveja nº 1 para a nº 3 na América.

A Bud Light não lidou bem com as consequências — ela capitulou diante da multidão enfurecida e abandonou Mulvaney mesmo quando ela enfrentou uma enxurrada de ameaças. Mas agora sabemos que a “reação” foi muito mais do que apenas um punhado de idiotas anti-trans xingando sua cerveja favorita e postando sobre isso no TikTok. Ela pegou fogo quando a mídia de direita alimentou o turbilhão de negatividade em torno da Bud Light, enquadrando-a como “wokeismo” enlouquecido.

Na quinta-feira, o Guardian relatou que o boicote à Bud Light foi alimentado em parte pelo ativista de direita Leonard Leo. Citando documentos fiscais descobertos pelo grupo de vigilância Accountable.US, o jornal britânico escreveu que um grupo conectado a Leo liderou um esforço de reação “que gerou ameaças contra Mulvaney, violência contra consumidores e demissões pela Anheuser-Busch”, escreveu o Guardian. (Leo se recusou a comentar com o Guardian. A CNN entrou em contato com Leo por meio da Federalist Society, o grupo jurídico conservador que ele copreside.)

Resumindo: É, claro, a natureza das pessoas e dos sistemas reverter para a memória muscular. As corporações americanas gastaram muito mais tempo perseguindo lucro do que efetuando mudanças culturais, e não podemos esperar que as corporações consertem tudo.

Foi mais fácil para as empresas se arriscarem em 2020 e 2021, quando as taxas de juros estavam próximas de zero e os clientes ainda estavam comprando produtos mais rápido do que a cadeia de suprimentos conseguia suportar.

Mas a reação da direita, combinada com taxas de juros mais altas e gastos menos vorazes do consumidor, foi suficiente para empurrar as grandes marcas de volta para a margem.

Afinal, é capitalismo.