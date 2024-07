As estrelas vão para o esporte chique na festa pós-premiação do ESPY 2024

Não demorou muito para que os maiores nomes do esporte e do entretenimento trocassem os vestidos elegantes e as suítes abafadas por vestidos de coquetel casuais e calças de festa para Serena Williams‘ Pós-festa do 2024 ESPY Awards no Delilah em West Hollywood.

O Jimmy V Awards deveria ter sido distribuído para essas gatas de Hollywood que chamaram a atenção enquanto se soltavam. Serena trabalhou com a multidão e conseguiu uma chance com Eugénie Bouchard … enquanto o queridinho da América Livvy Dunne trabalhava pela sala com um vestidinho preto.

Lindsey Vonn pulou as pistas para fazer slalom pelas estrelas da boate de Los Angeles… enquanto Ciara dar Vanessa Bryant aconchegou-se nas icônicas cabines cor-de-rosa para uma conversa individual e uma selfie.

Serena Williams estava muito presente na festa com um vestido verde bola de tênis e alguns tênis brancos clássicos prontos para a quadra para se manter conectada à ação da festa.

O Super casal da noite parecia quente com a musicista Ciara aconchegada ao marido em uma jaqueta bordada de fósforo … enquanto Steelers QB Russel Wilson manteve o creme ao lado de sua esposa gostosa.

A noite não foi só posar para fotos porque a festa continuou agitada por aquele e único DJ Mostarda (Mostarda na batida) nos dois e nos dois.