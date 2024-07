As maiores perguntas do draft do fantasy football de 2024

Quanto tempo posso esperar até recrutar um running back? Devo investir em um quarterback novato no final de um recrutamento? Qual wide receiver de segunda linha pode fazer a diferença nesta temporada? Quando devo recrutar minha defesa? Essas são apenas algumas das decisões difíceis que os jogadores de fantasy football terão que tomar no dia do recrutamento.

Para ajudar os jogadores de fantasy football a se prepararem, perguntamos à nossa equipe de analistas de fantasy football sobre suas maiores preocupações em relação ao draft e as decisões difíceis que eles enfrentarão quando fizerem seus drafts.

Saber a rodada certa para escolher seus running backs e wide receivers pode ser tão importante quanto quem você escolher. Para se preparar para todos os diferentes cenários de draft que você pode enfrentar, confira abaixo como nossos especialistas planejaram e experimente seus próprios mock drafts gratuitos hoje mesmo.

Tyler Fulghum: Quais backfields ambíguos devo mirar antes do início da pré-temporada?

Os três que mais gosto são: 1. Pittsburgh, 2. Tennessee e 3. Denver. Os Steelers correram com a bola 487 vezes em 2023. Os Falcons de Arthur Smith correram com a bola 522 vezes no ano passado, bom para o terceiro lugar na liga. Najee Harris e Jaylen Warren AMBOS têm caminhos para exceder sua posição média de draft (ADP).

Nas ligas PPR, Tony Pollard e Tyjae Spears, do Tennessee, têm excelentes habilidades de recepção no novo ataque de Brian Callahan, e seu pai, Bill Callahan, é um dos melhores treinadores de linha ofensiva da história da liga.

Sean Payton sempre coordenou ataques que estão prontos para uma produção de fantasia no backfield, e a dupla do Broncos, Javonte Williams e Jaleel McLaughlin, são alvos muito fáceis de serem alcançados para construções de RB zero.

Liz Loza: Qual WR novato de segunda linha devo escolher?

De Marvin Harrison Jr. a Ricky Pearsall, há 10 novatos wideouts sendo selecionados dentro dos 70 melhores prospectos de fantasy na posição. Quase metade desse grupo está saindo dos tabuleiros na 10ª rodada de exercícios de 12 equipes e apresentando um ADP geral entre 112 e 117. A lista inclui Ladd McConkey (LAC), Keon Coleman (BUF), Rome Odunze (CHI) e Xavier Worthy (KC).

Cada novato projeta atrair um número similar de olhares (90-100), e todos, exceto Coleman, apresentam uma força de cronograma top 10. Com tanto sendo igual, o talento serve como o desempate necessário, fornecendo a Odunze o piso mais alto. Um antigo destaque da pista com um raio de captura no 97º percentil, o produto de Washington oferece o mais alto pedigree de recrutamento (nono geral) e números de teste de elite. Ele figura para completar o corpo de recepção dos Bears, trabalhando oposto a DJ Moore e como um complemento a Keenan Allen no slot, oferecendo aos gerentes um apelo de fantasia posicional top 40.

Fulghum: Devo gastar o capital do início da terceira rodada em Sam LaPorta ou Travis Kelce como TE?

Não acho que seja necessário. O tight end não é mais o deserto árido que já foi. Dalton Kincaid pode ser o pass-catcher mais visado no ataque de Joe Brady, enquanto Evan Engram está com uma média de 93,5 recepções por ano desde que entrou para os Jaguars. Kyle Pitts FINALMENTE tem um QB de verdade… e um joelho saudável. Jake Ferguson e Trey McBride tiveram campanhas de destaque no segundo ano. Se Brock Bowers der certo, então pode haver um titular utilizável para cada gerente em uma liga de 12 times.

Aproveite esse mercado denso de talentos e pegue um TE que passe pelo ADP dele. Se for LaPorta ou Kelce, ótimo. Mas não force com esses dois, porque você tem muitas opções viáveis ​​nas rodadas 4-8.

Eric Karabell: Investir em quarterbacks novatos de ponta pode me deixar realmente triste antes de outubro?

Eu quase sempre evito passadores de primeiro ano em formatos de redraft, mas conforme continuo com meu plano potencialmente mal concebido de evitar todos os quarterbacks até uma rodada de dois dígitos ou algo assim, e então dobrar a posição, as escolhas tendem a ser velhos tipos de reserva, como Aaron Rodgers/Kirk Cousins, versus novatos promissores, como Caleb Williams ou Jayden Daniels. E os novatos ostentam tendões de Aquiles completamente saudáveis.

Devemos estar abertos a correr alguns riscos, mesmo no quarterback. Eh, talvez eu devesse ir com Justin Herbert e esperar que recebedores surjam em Los Angeles.

Tristan H. Cockcroft: Quanto tempo posso esperar realisticamente antes de selecionar meu primeiro running back?

A estratégia de RB zero é cada vez mais legítima, mas em ligas mais superficiais, como o padrão de 10 times da ESPN (ou até menores), esperar muito tempo na posição pode ser precário. Abordar a posição de wide receiver cedo é minha prioridade nos drafts desta temporada, mas isso não vai acontecer às custas de deixar um running back escorregar muito no draft. Seja sempre flexível!

Jahmyr Gibbs às vezes fica fora das 15 melhores escolhas, Isiah Pacheco fora das 20 melhores, e Joe Mixon, De’Von Achane e Rachaad White geralmente duram mais em drafts públicos do que em nossos próprios mocks de equipe. Kenneth Walker III, normalmente um quinto rounder, é onde eu traço a linha posicional para os níveis de talento caindo significativamente. Se alguém dentro desse grupo parece um bom valor, ataque.

Se não? De jeito nenhum, zero RB! É um bom ano para fazer isso, especialmente como Fulghum aponta com os backfields de Denver, Pittsburgh e Tennessee, e também listarei Brian Robinson Jr., Zack Moss e a dupla do Cleveland Browns como fortes seleções para pessoas seguindo essa estratégia.

Karabell: Se eu investir em todos os meus candidatos a running back de última hora em quase todos os drafts, não estarei me preparando para uma decepção?

Gerentes de fantasy com mais do que algumas equipes — ou várias dezenas — participam de drafts o suficiente para saber de quais jogadores gostam. No entanto, escolher o mesmo jogador repetidamente pode ser perigoso se o jogador não fornecer valor de fantasy ou se machucar. Eu coloquei Cousins ​​em todos os lugares na temporada passada, gostei por um tempo e, então, exatamente na mesma época, precisei de um novo quarterback em todos os lugares. Semana divertida!

Por exemplo, acredito que Ezekiel Elliott e Nick Chubb serão opções de fantasia relevantes. Continuo investindo. Outros discordam, claramente. Talvez mais equilíbrio individualizado nas últimas rodadas seja garantido.

Mike Clay: Com valores de qualidade em quarterbacks e tight ends, qual é o momento certo para fazer minha jogada?

Embora eu tenha sido bom em garantir que peguei uma das oito ou nove melhores opções, selecionei quarterbacks em vários pontos ao longo do draft. Não me arrependo de ter atacado gente como Jalen Hurts e Josh Allen quando o conselho pede, mas geralmente é difícil pegar um passador e então assistir Joe Burrow despencar para a sétima rodada (um roubo!).

É uma história parecida no tight end. É tentador pegar Mark Andrews (quinta rodada) ou pegar um jovem como McBride (sexto) ou Kincaid (sexto), mas por que fazer isso quando Engram (sétimo) e David Njoku (nove) podem ser obtidos mais tarde? Atacar agressivamente RB e WR enquanto anda na linha para descobrir quando atacar QB e TE tem sido um processo complicado (mas divertido!).

Field Yates: Quando é muito cedo para começar a corrida de QB ou TE?

Enquanto em anos anteriores sabíamos que Kelce seria o primeiro TE escolhido e que isso ocorreria nas primeiras 12 escolhas, este ano apresenta uma dinâmica diferente na posição que tem algumas similaridades no QB. Embora eu não esteja decidido a começar uma corrida posicional, pode ser tentador escolher o jogador mais bem classificado naquela posição (Allen no QB, Kelce no TE, aos meus olhos), por razões óbvias.

Mas quando? Dada a profundidade no tight end este ano e o fato de que há um debate saudável sobre se LaPorta deve ser escolhido antes de Kelce, estou encontrando paciência para uma estratégia de TE melhor. Quanto ao QB, embora eu esteja disposto a começar a corrida com Allen no meio para o final da terceira rodada, pegar outro RB ou WR e “se contentar” com CJ Stroud algumas rodadas depois está longe de ser um prêmio de consolação.

Eric Moody: Como posso equilibrar meus elencos entre atletas consistentes, craques e candidatos revelação?

Equilibrar seu elenco é crucial para o sucesso. Está na minha mente durante cada draft. Pense na temporada passada: jogadores como Rachaad White, Brandon Aiyuk, LaPorta e Kincaid tiveram grande sucesso, enquanto outros sendo elogiados no verão, como Alexander Mattison, Christian Watson e Dameon Pierce, não.

Este ano, estou mirando agressivamente em jogadores como Drake London, Zamir White, Jonathon Brooks, Keon Coleman e Tyjae Spears. No entanto, também estou equilibrando-os com jogadores que têm um histórico de sucesso para que eu tenha um time bem equilibrado.

Matt Bowen: Devo mirar em Amon-Ra St. Brown ou Justin Jefferson na segunda metade do Round 1?

Com base em nossas simulações, segurar uma escolha na segunda metade da Rodada 1 cria alguns dilemas ao mirar em um WR, pois diz respeito a St. Brown e Jefferson, que ambos carregam um ADP geral atual de 7,5. Em termos de características de rota e capacidade de jogo explosivo, minha escolha é Jefferson, que teve uma média de 20,2 pontos em 10 jogos disputados na temporada passada. Mas com uma batalha de campo de quarterback se aproximando em Minnesota entre Sam Darnold e o novato JJ McCarthy, há um argumento real a ser feito para St. Brown.

Na temporada passada, em um jogo de passes dos Lions que preparou Brown com volume consistente, confrontos de isolamento e janelas planejadas, ele registrou 20,7 pontos por jogo, incluindo quatro jogos com 27 ou mais. Brown tem sido meu alvo de escolha neste verão, mas o potencial de jogo de destaque e o talento geral de Jefferson tornam esta uma decisão difícil quando ambos estão no tabuleiro.

Fulghum: Quais defesas e chutadores devo mirar?

Prefiro transmitir defesas, então espero até a última rodada para fazer uma seleção. Como estou transmitindo — selecionando uma nova defesa a cada semana com base em isenções — identifiquei algumas defesas que parecem atraentes para a primeira semana da temporada de 2024 porque seu confronto apresenta um total baixo: Saints-Panthers (40,5), Vikings-Giants (41,5) e Buccaneers-Commanders (41,5). Também gosto que Chargers-Raiders (43,5) tenham pontuação muito baixa devido ao desejo de ambos os treinadores de correr com a bola.

No que diz respeito aos kickers, gosto de transmiti-los de times que estão jogando em ambientes fechados e de alta pontuação. Para a Semana 1, isso inclui Texans-Colts (48,5) e Rams-Lions (51).

