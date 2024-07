As mentiras de Bronny James em entrevista coletiva deixam os fãs do Lakers chateados

Lebron James‘ filho, Bronny Jamesganhou as manchetes quando foi selecionado em 55º lugar geral pelo Los Angeles Lakers no Draft da NBA da semana passada. Apesar dos rumores iniciais, Bronny revelou recentemente que não havia considerado a possibilidade de ser escolhido pelos Lakers. Em uma coletiva de imprensa introdutória, Bronny enfatizou que seu foco principal é seu próprio desenvolvimento, em vez de se juntar ao pai.

“Estou tentando divulgar meu nome para mim mesmo. Só quero entrar, fazer meu trabalho e melhorar a cada dia. Nunca pensei em tocar com meu pai. Ele sempre está lá para participar, mas não era meu foco principal”, disse Bronny.

Bronny James e família comemoram sua convocação para os Lakers

Bronny também reconheceu a pressão crescente e o escrutínio que vem com o fato de ser filho de LeBron Jamesafirmando: “Com certeza, há uma quantidade amplificada de pressão. Já vi isso nas redes sociais e na Internet, falando sobre como eu poderia não merecer uma oportunidade. Mas tenho lidado com coisas assim a minha vida toda, então não é nada diferente. É mais amplificado, com certeza, mas vou superar isso.”

Apesar de sua confiança, houve rumores e críticas em torno da seleção de Bronny no draft. Relatórios sugeriram que seu agente, Rich Paul, entrou em contato com times da NBA pedindo que não selecionassem Bronny para o nome de seu pai. No entanto, nos bastidores, foi relatado que o Los Angeles Lakers estava especificamente guardando sua escolha de draft para Bronny.

A história tomou um rumo interessante quando Savannah James, esposa de LeBron, respondeu a rumores sobre LeBron supostamente ter dormido com a mãe de seu companheiro de equipe. Isso adicionou mais combustível à já movimentada cobertura da mídia em torno da família James.

O drama não parou por aí, pois foi relatado que LeBron deixou de seguir a jornalista esportiva Rachel Nichols por causa de seus comentários sobre Bronny. Além disso, há rumores circulando de que o Los Angeles Lakers está planejando fazer um movimento significativo para juntar LeBron a um ala do Nets em meio a uma reformulação do elenco.

A situação toda deixou os fãs divididos, com alguns criticando Bronny por supostamente mentir sobre não querer jogar com seu pai. Apesar da controvérsia, uma coisa é certa – a família James continua sendo o centro das atenções no mundo da NBA.