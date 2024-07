As mudanças na corrida de 2024 proporcionam um impulso muito necessário no interesse dos meios de comunicação

Milwaukee

CNN

—



Os olhos da América estão finalmente fixos nas eleições de 2024.

Depois de meses ignorando o que tinha sido uma disputa bastante previsível e sem intercorrências entre os dois titulares do partido, eventos recentes e devastadores mudaram o estado da política, adicionando uma reviravolta inesperada ao enredo e levando o público a voltar sua atenção para o confronto de alto risco entre Donald Trump e Joe Biden.

Em outras palavras: a seca de 2024 parece ter acabado, pois os americanos mostram interesse renovado em uma corrida que de repente entrou em convulsão.

RECEBA FONTES CONFIÁVEIS NA SUA CAIXA DE ENTRADA



Nas últimas semanas, dezenas de milhões de pessoas, sedentas por informação, recorreram às organizações noticiosas para obter cobertura do consequente ataque da CNN. debate presidencial e suas consequências, a tentativa de assassinato de Trump e a Convenção Nacional Republicana.

O debate da CNN teve uma média de 51 milhões de espectadores, as redes tiveram uma média de cerca de 19 milhões de espectadores depois que Trump foi baleado, e a primeira noite da RNC teve uma média de 18 milhões de espectadores. Nas plataformas digitais, os números também subiram, com os principais eventos enviando picos de tráfego para organizações de notícias.

Para ser claro, as avaliações televisivas e o interesse gerados pelas reviravoltas da eleição de 2024 não foram históricos de forma alguma. A audiência está relativamente em linha com os anos anteriores, se não um pouco menor. Mas o ciclo de notícias surpreendentes, sem dúvida, deu vida ao que tinha sido uma corrida sonolenta, oferecendo solavancos ao sistema.

Na semana passada, quando o ciclo de notícias deu mais uma guinada abrupta, as redes de notícias a cabo superaram a audiência do horário nobre e do dia total na TV a cabo, registrando aumentos percentuais de dois dígitos em relação ao mês passado.

Antes do debate presidencial, que disparou alarmes sobre a acuidade e resistência de Biden, os níveis de audiência estavam em níveis baixos, com a maior parte do país optando por não investir seu tempo seguindo atualizações incrementais sobre uma corrida sobre a qual muitos já tinham se decidido. Mas com o futuro de Biden em 2024 agora em sérias dúvidas, e Trump tendo acabado de sobreviver a uma tentativa de assassinato, os americanos estão em posição de sentido, ansiosos para saber o que vem a seguir.

Isso oferece um vislumbre de boas notícias para a indústria da mídia, que geralmente desfruta de picos nos níveis de audiência e receita de publicidade durante as principais temporadas eleitorais. E é especialmente bem-vindo este ano, com organizações de mídia lutando em meio a um ambiente de negócios difícil.