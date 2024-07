As ofertas do primeiro dia são Megan Thee Stallion Hot Girl Summer Merch

A TMZ pode cobrar uma parcela das vendas ou outra compensação dos links desta página.

Garanhão Megan Thee trouxe um significado totalmente novo para WAP… com suas ofertas do dia “Wild Amazon Prime”.

Como vocês sabem, Meg é uma Selvagem e sua nova linha de produtos Lifeguard é total Que merda … com shorts, biquínis reduzidos e os melhores tons de rockstar.

A Amazon conseguiu ganhe ofertas exclusivas na coleção “Hot Girl Summer Tour” do rapper… que você pode conferir abaixo. (Nota: nem tudo é produto oficial da MTS… mas todos são “Hot Girl” aprovados pela própria Meg.)

Shorts de turnê de verão para garotas gostosas

Prepare-se para mostrar suas habilidades de twerk de Hot Girl nestes calções vermelhos! Os pull-ons 100% algodão apresentam uma faixa branca na lateral e as palavras “Hot Girl” nas costas. As calças despojadas estão atualmente à venda por US$ 38,00, tornando-as o presente perfeito para qualquer fã de Meg ou dançarina Freak Nasty!

“Fofo. nem muito apertado, nem muito solto. twerkable, apenas atrevido o suficiente”, escreveu um cliente.

Outro revisor satisfeito chamou o item de “o short mais confortável de todos os tempos”.

“Comprei estas e uma das camisas”, escreveram. “Que qualidade ótima para esses dois itens. Mas os shorts estão em outro nível, são de ótima qualidade, material grosso e não sobem. .”

Chapéu de passeio de verão para garota gostosa

Represente seu amor pelo rapper enquanto protege seu rosto do sol com o Chapéu de passeio de verão para garota gostosa, que está atualmente à venda por US$ 32,00! Este boné vermelho apresenta as palavras “Hot Girl on Tour” na frente, com um patch bordado na lateral que diz: “Megan Thee Stallion Hot Girl Summer Tour.”

“Mal posso esperar para usar no show! É super confortável e pode ser ajustado para todos os tamanhos de cabeça. Usarei este chapéu o ano todo”, escreveu um Hottie, enquanto outro fã compartilhou uma foto sua em um show do MTS e escreveu , “Luv the Hat. VI vários no show do garanhão Megan Thee.”

Bolsa feminina Verdusa plissada de ombro Hobo em couro PU

Atenção, Gostosas… vocês vão querer adicionar isso ao seu carrinho!

O Bolsa de ombro feminina plissada Verdusa Hobo é feito de tecido de couro sintético macio e vem em 15 cores diferentes, incluindo preto, ouro metálico e crocodilo branco. Embora a bolsa seja simples, ela tem um estilo sério… tornando-a perfeita para qualquer ocasião, incluindo shows da MTS!

“Vi que a bolsa de outra marca como essa era a ‘coisa’ que eu não tinha dinheiro para comprar! Essa é uma substituta perfeita. É fofa, comporta muita coisa e é leve e fácil de transportar!” uma crítica cinco estrelas da Amazon elogiou.

“A bolsa perfeita! É de ótima qualidade, adoro que ela feche e também tenha botões”, disse outro. “Comprei para um show e ficou perfeito. Parece muito boujee pelo preço. É leve e fácil de transportar, mas cabe tudo que você precisa – telefone, maquiagem, carteira, etc!”

Bolsa feminina Verdusa plissada de ombro Hobo em couro PU Compre na Amazon



vivianly salto alto feminino com plataforma quadrada e bico quadrado

Precisa de um par de saltos grossos para exibir seus passos de dança Savage na boate? Então confira esses aprovados pelo MTS vivianly salto alto feminino com plataforma quadrada e bico quadrado … oferecendo não apenas uma aparência THOT-tastic, mas também um design robusto perfeito para twerk.

“Esses saltos são incríveis. Eles são muito confortáveis ​​e pensei que não seriam porque são altos, mas o salto é largo, então dá um pouco mais de apoio”, disse um crítico da Amazon. “A qualidade do calçado também é muito boa. Sinto-me muito segura ao usá-lo.”

“Definitivamente um sapato bonito, mas também muito resistente. Não tive problemas para andar com eles”, acrescentou outro crítico cinco estrelas.

vivianly Sandália feminina de salto alto com plataforma quadrada e tira no tornozelo Compre na Amazon



Colar e pulseira com corrente de ouro LANE WOODS para mulheres

Entre na tendência de joias com elos de corrente com o Conjunto de colar e pulseira com clipe de papel LANE WOODS da Amazon! Estas peças simples, mas elegantes… que vêm em prata ou ouro e são feitas de aço inoxidável… podem ser enfeitadas para cima ou para baixo, tornando-as perfeitas para qualquer tipo de Freak Nasty que você tenha planejado.

“Adoro esse conjunto, mas principalmente o colar. Obviamente não é ouro verdadeiro, mas é sólido e não mancha. Altamente recomendado!” uma avaliação de cinco estrelas foi dada.

“Eu estava preocupado que este fosse um colar frágil e leve e não parecesse bonito. Mas é um colar pesado com uma bela cor dourada e parece lindo”, escreveu outro cliente satisfeito. “O preço é bom para o que você ganha. Além disso, veio muito bem embalado em uma caixa com um cartão vazio (o que é realmente ótimo se você está planejando presentear). Adoro como isso acrescenta às roupas e recomendo se você estiver debatendo sobre isto.”

Colar e pulseira com corrente de ouro LANE WOODS para mulheres, joias delicadas e robustas com clipe de papel Compre na Amazon



Óculos de sol femininos sem aro Y2K envolventes

Comece seu verão quente com estes Óculos de sol envolventes Y2K sem aro.

“Me fez sentir como uma estrela do rock!! Perfeito para shows, clubes e apenas atividades do dia-a-dia em geral. Recebi tantos elogios sobre eles em festivais! Definitivamente recomendaria!” escreveu um crítico cinco estrelas, chamando os óculos de sol de “Tons do ANO!”

“Tentando elevar minha moda e eles combinaram perfeitamente com minha roupa, eles não são muito escuros, mas são tão fofos, elegantes e adequados para cabeças grandes”, disse outro cliente. “Definitivamente deveria comprar porque eles também são duráveis!”

Óculos de sol Y2K sem aro para mulheres e homens, óculos de sol modernos com escudo envolvente Compre na Amazon



Hot Girl Summer Tour Maiô de duas peças

Exiba seu corpo-ody-ody-ody no Hot Girl Summer Tour Maiô de uma peça!

Este biquíni vermelho e branco apresenta um top triangular estilo natação e um clássico laço lateral na parte inferior… com os laços brancos tornando o biquíni ajustável para um ajuste perfeito. A parte superior e inferior do biquíni apresentam gráficos Hot Girl Summer, incluindo uma cruz de salva-vidas com emojis de chamas na parte superior do triângulo e as palavras “garota gostosa” na parte inferior.

O conjunto de natação vem em seis tamanhos, do pequeno ao XXXL.

Megan Thee Stallion Oficial Merch Hot Girl Summer Tour Maiô de duas peças Compre na Amazon



Hot Girl Summer Tour Maiô de uma peça

Se você prefere um maiô elegante em vez de um biquíni… então o Hot Girl Summer Tour Maiô de uma peça é para você. O maiô amarelo-laranja apresenta um decote redondo na frente, adornado com as palavras “Hot Girl Summer”, enquanto as costas profundas incluem uma estampa de borboleta.

O maiô tem um corte clássico… e sua cor única “manga laranja” fará com que qualquer um que o use se destaque na multidão… assim como Meg!

Megan Thee Stallion Oficial Merch Hot Girl Summer Tour Maiô de peça única Compre na Amazon



Todos os preços sujeitos a alterações.