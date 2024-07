As transferências de verão do Real Madrid estão concluídas – Carlo Ancelotti

O técnico do Real Madrid, Carlo Ancelotti, confirmou que sua equipe não fará mais contratações neste verão, após as chegadas de Kylian Mbappé e Endrick.

Os Brancosno entanto, perdeu a oportunidade de contratar o zagueiro francês Leny Yoro, que preferiu se juntar ao Manchester United.

Em meio a relatos de que os gigantes espanhóis ainda estão no mercado em busca de um zagueiro após a saída de Nacho e Rafa Marín, Ancelotti disse: “O elenco está fechado. [Jesús] Vallejo está de volta, [David] Alaba está se recuperando.

“Temos jovens zagueiros como Joan, Jacobo e Raúl [Asencio] que estão treinando e têm muita qualidade. Acredito que estamos bem cobertos nessa posição.”

O veterano Nacho assinou recentemente com o Al Qadsiah, da Arábia Saudita, após encerrar uma associação de duas décadas com o Madrid, enquanto Marin, que jogou na última temporada emprestado ao Deportivo Alavés, se juntou ao Napoli em uma transferência permanente.

O Real Madrid também perdeu o atacante espanhol Joselu, que se transferiu para o Al Gharafa, do Catar.

Ancelotti, cujo time venceu a LaLiga, a Liga dos Campeões e a Supercopa da Espanha na temporada passada, não espera a saída de mais jogadores.

“Ninguém vai embora porque todos querem ficar”, disse Ancelotti.

Carlo Ancelotti é o treinador principal do Real Madrid desde 2021. Foto de Antonio Villalba/Real Madrid via Getty Images

Ancelotti, por sua vez, admitiu que o Madrid terá que se adaptar sem Toni Kroos.

O meio-campista alemão se aposentou do futebol após a Euro 2024 e desfrutou de uma passagem repleta de troféus por nove anos no Madrid.

“Estamos sentindo falta do Kroos”, disse Ancelotti. “Mas temos possibilidades de substituí-lo, embora de uma forma diferente, porque não há jogador como ele, com sua qualidade.

“Mas temos muitos outros recursos.”

O Madrid inicia sua turnê de verão pelos Estados Unidos contra o antigo clube de Ancelotti, o AC Milan, na quarta-feira, no Soldier Field, em Chicago.

A equipe de Ancelotti enfrentará então o FC Barcelona na Clássico em 3 de agosto no Metlife Stadium em East Rutherford, Nova Jersey.

Eles encerram a turnê contra o Chelsea em 6 de agosto no Bank of America Stadium em Charlotte, Carolina do Norte.