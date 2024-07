Ashcraft, do Reds, define o “tom” em longo confronto pós-hino com os Yanks

NOVA YORK — Graham Ashcraft e o Cincinnati Reds venceram o New York Yankees antes mesmo de completarem sua vitória de três jogos.

Quando o hino nacional terminou antes do jogo de quinta-feira, Ashcraft e seu companheiro de arremesso do Reds, Carson Spiers, permaneceram na frente do banco de reservas dos visitantes no lado da terceira base do Yankee Stadium, enquanto os arremessadores de Nova York Ian Hamilton e Cody Poteet resistiram no lado da primeira base.

O confronto deles se estendeu por mais de cinco minutos, enquanto os jogadores ignoravam os gestos dos árbitros instruindo-os a deixar o campo para que o jogo pudesse começar. Ashcraft venceu a batalha, levantando o punho e recebendo high-fives e aplausos dos companheiros de equipe quando ele superou seus colegas do Yankees antes da vitória dos Reds por 8-4 na quinta-feira.

“Isso também deu o tom”, disse Spencer Steer, cujo home run de três corridas no quinto inning deu a Cincinnati uma vantagem de 5 a 0.

Steer elogiou Ashcraft, usando o primeiro nome do arremessador, Douglas.

“Foi muito incrível da parte do Doug vencer para nós e nos dar uma pequena vantagem antes do primeiro arremesso”, disse Steer.

Todos os quatro jogadores ignoraram o árbitro de base Alan Porter, que fez um movimento de enxotar com ambas as mãos. Porter então despachou o árbitro de terceira base Jim Wolf para exortá-los a sair do campo.

“Lucas Sims não tinha um chapéu lá, então ele pegou meu chapéu, não queria ficar lá sem chapéu no dia 4 de julho”, disse Spiers, referindo-se a outro arremessador do Reds. “Então, eu sendo um novato, eu estava lá sem chapéu, tanto faz, parecendo idiota. E então, quando a coisa estava acabando, Sims estava tipo: ‘Spiers, você tem que ficar aqui até o último.’ Então eu estava tipo, tudo bem, tanto faz. Eu vou ficar. Claro, os caras deles ficaram também. Então eu estava tipo, ‘Meu Deus, aqui vou eu. Tipo, vou ficar nisso por muito tempo.’ E eu vi Graham meio que deslizar comigo, e daí foi o longo caminho.”

Eles tiveram um breve alívio quando Porter retornou ao vestiário dos árbitros para pegar uma caneleira. Sendo um novato ganhando o mínimo de $ 740.000, Spiers decidiu descascar primeiro.

“Pensando na multa e sabendo que não poderia pagar”, ele disse. “Então, tomei uma decisão empresarial.”

Os arremessadores do New York, ambos na lista de lesionados, finalmente saíram depois que o técnico Aaron Boone gesticulou para que eles saíssem.

“Uma pequena competição dentro do jogo, eu acho”, disse Poteet. “Essa é provavelmente a primeira da qual eu participo, mas levou até o último momento, onde está chegando perto do jogo começar.”

Ashcraft, em sua terceira temporada na liga principal, tem um salário um pouco maior, de US$ 750.000. Ele começou e conseguiu a vitória na abertura da série de terça-feira e não iria lançar no jogo de quinta-feira.

“Vimos que eles não estavam se movendo e um dos caras disse a Carson para ficar, e eu fiquei tipo, ‘Vou ficar com você porque não vou me mover'”, disse Ashcraft. “‘Não tenho nada para fazer hoje. Vou ficar até vencer ou ser expulso ou ambos.'”