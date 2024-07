Aspinall defende título interino e nocauteia Blaydes no UFC 304

Oficialmente, Tom Aspinall é o campeão interino dos pesos pesados ​​do UFC. Extraoficialmente, ele é provavelmente o melhor peso pesado do mundo — e talvez o mais forte rebatedor da divisão.

Aspinall (15-3) defendeu seu campeonato interino de forma enfática no UFC 304 no sábado, quando nocauteou Curtis Blaydes (18-5) com uma mão esquerda e socos no chão em apenas um minuto de sua luta pelo título dos pesos pesados. A luta serviu como co-evento principal, dentro da Co-Op Arena em Manchester.

Imediatamente após a vitória, Aspinall desafiou o campeão indiscutível Jon Jones, que é amplamente considerado o maior lutador de todos os tempos e deve enfrentar Stipe Miocic ainda este ano.

“Eu sou o melhor finalizador do UFC, se eu começar a fazer bola de neve, você está acabado”, disse Aspinall. “Quem quer ver Tom Aspinall vs. Jon Jones?”

Jones, 37, não demonstrou interesse na ideia de lutar contra Aspinall, anteriormente. Ele deveria enfrentar Miocic em novembro passado na cidade de Nova York, mas desistiu devido a uma lesão.

Escolhas dos editores 2 Relacionados

Aspinall, de Salford, Inglaterra, derrubou Blaydes com um contra-ataque. O golpe não derrubou Blaydes, mas o derrubou de bunda e ele rapidamente se encolheu e se protegeu dos golpes subsequentes de Aspinall. Aspinall acertou uma série de golpes sem resposta na lateral da cabeça, o que levou o árbitro a interrompê-lo.

A vitória vinga a única derrota de Aspinall no UFC, que aconteceu contra Blaydes em julho de 2022 em Londres. A luta terminou em apenas 15 segundos, quando o joelho de Aspinall cedeu quando ele deu um chute. Aspinall passou por uma cirurgia e retornou um ano depois. Ele finalizou três oponentes consecutivos no primeiro round desde seu retorno.

“Eu não tinha nada contra (Blaydes) pessoalmente, mas precisávamos colocar isso na cama”, disse Aspinall. “Foi um acidente bizarro. Agora, eu me vinguei. Graças a Deus.”

Blaydes parecia composto e confiante na luta, mas ainda se tornou a última vítima da velocidade e habilidade de finalização de Aspinall. Ele acertou um bom e curto cruzado de esquerda na primeira troca, mas foi pego pelo jab quando avançou momentos depois. É a quinta vez que Blaydes perde por nocaute.

Antes do UFC 304, o CEO Dana White disse que o vencedor de Aspinall e Blaydes acabaria enfrentando o vencedor de Jones e Miocic, no entanto, o futuro de Jones e Miocic é incerto. Jones lutou apenas uma vez em quatro anos. Miocic, 42, não luta há mais de três anos.