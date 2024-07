Assassinos em série gravitam em direção ao transporte rodoviário de longa distância

Os serial killers limitam o risco de captura vagando de um lugar para outro e matando estranhos… então, que profissão melhor para ingressar do que dirigir caminhões de longa distância?

O novo programa do TMZ Studios, “Strange & Suspicious”, mergulha em histórias estranhas e sinistras… e, desta vez, a equipe está quebrando a atração da condução de caminhões para aqueles que caçam seus semelhantes.

O esquadrão “Estranhos e Suspeitos” discute os mais de 400 assassinatos que as autoridades acreditam terem sido cometidos por caminhoneiros nos EUA… apontando a subcultura da prostituta e os problemas de saúde mental que os caminhoneiros enfrentam contribuem para o desejo de matar pelos predispostos.

Muitos serial killers estão simplesmente procurando uma maneira de escapar impunes do assassinato, de acordo com membros da tripulação do ‘S&S’… e o movimento constante por longas distâncias fornece a cobertura que alguns procuram.