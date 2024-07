Assista à coletiva de imprensa do UFC 305 com Dricus du Plessis e Israel Adesanya

Na coletiva de imprensa do UFC 305, os rivais Dricus du Plessis e Israel Adesnaya ficarão frente a frente pela primeira vez antes da luta principal pelo título dos médios.

A coletiva de imprensa lançará as vendas de ingressos para o evento pay-per-view da promoção em 17 de agosto na RAC Arena em Perth, Austrália Ocidental. Du Plessis e Adesanya responderão a perguntas de membros da mídia.

Além disso, o recente desafiante ao título peso-mosca Steve Erceg e seu oponente, o antigo desafiante ao título interino Kai Kara-France estão programados para comparecer.

A coletiva de imprensa sobre as vendas do UFC 305 está prevista para começar às 22h30 (horário do leste dos EUA).