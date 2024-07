Assista Alex Pereira aplicar um nocaute violento com um chute na cabeça em câmera lenta para vencer o evento principal do UFC 303

Alex Pereira continuou a adicionar ao seu currículo inspirador depois de despachar Jiri Prochazka com apenas 13 segundos do segundo round para defender seu título dos meio-pesados ​​no evento principal do UFC 303. O nocaute aconteceu depois que Pereira quase conseguiu um final semelhante no final do round de abertura quando derrubou Prochazka com um gancho de esquerda que derrubou o ex-campeão na lona.

Após esse final de destaque, o UFC lançou outro olhar sobre esse nocaute — dessa vez em câmera lenta. É impressionante ver como Pereira prepara o chute e então acerta Prochazka com o golpe que finalmente encerrou sua noite.

O vídeo de destaque em câmera lenta também mostra a briga de vai e vem entre Andre Fili e Cub Swanson que finalmente rendeu as honras de Luta da Noite. Você também pode testemunhar Jean Sliva colocando Charles Jourdain para baixo e para fora com sua vitória por nocaute no último sábado à noite.

Confira o vídeo completo em câmera lenta do UFC 303 acima.