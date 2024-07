Assista Alex Pereira e Sean Strickland lutando por quase 6 minutos seguidos: ‘Por que vocês socam tão forte?!’

Alex Pereira e Sean Strickland passaram mais algum tempo treinando juntos.

Em 2022, Pereira enfrentou Strickland na luta principal do UFC 276, nocauteando Strickland brutalmente no primeiro round para garantir sua vaga para uma disputa pelo título dos médios. Após a luta, Strickland elogiou Pereira e os dois acabaram passando algum tempo treinando juntos em 2023. E agora eles estão de volta.

Na sexta-feira, Strickland postou uma foto dos dois homens lutando enquanto trocavam gentilezas nas redes sociais.

“Por que você soca tão forte?!” Strickland disse. “Temos que fazer um estudo científico sobre o poder desse homem. Ótimo ver você, cara!”

“É sempre um prazer treinar com [you]irmão!!” Pereira respondeu. “Estamos sempre evoluindo!!”

Pereira também postou vários clipes da sessão de treinamento deles em seu Instagram Reels, mostrando quase seis minutos dos dois homens praticando um leve sparring (h/t MMA Orbit).

Desde sua luta infame em 2022, Pereira e Strickland fizeram grande sucesso dentro do octógono. Strickland improvávelmente conquistou o título dos médios em 2023, ganhando as honras de Lutador do Ano após uma vitória surpreendente sobre Israel Adesanya no UFC 293.

Enquanto isso, Pereira vem se destacando como um dos maiores lutadores de todos os tempos, conquistando o título dos médios sobre Israel Adesanya antes de subir para reivindicar o título dos meio-pesados ​​em 2023. Pereira também é o atual favorito para o prêmio de Lutador do Ano de 2024, com nocautes sobre Jamahal Hill e Jiri Prochazka no UFC 300 e UFC 303, respectivamente.