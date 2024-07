Assista ao influenciador N3on implorar por perdão após desrespeitar Nate Diaz na última coletiva de imprensa de Jorge Masvidal

Se você mexer muito, poderá descobrir da maneira mais difícil.

Especialmente quando Nate Diaz está envolvido.

O streamer adolescente N3on aprendeu a lição na quarta-feira após desrespeitar Diaz na entrevista coletiva final antes da luta de boxe do veterano do UFC contra Jorge Masvidal.

“Quando você for nocauteado, você vai se aposentar?” N3on perguntou a Diaz no evento para a imprensa, que pode ser assistido no vídeo acima.

Diaz ficou imediatamente indignado e saiu com o rapaz de 19 anos, ameaçando chutar sua perna em um discurso cheio de palavrões. Logo depois disso, surgiram imagens de N3on sendo expulso do local enquanto repetidamente implorava “Por favor, me desculpe!” N3on posteriormente escreveu nas redes sociais que quase foi atacado por membros da equipe de Diaz durante o incidente.

O vídeo e a resposta da N3on podem ser vistos abaixo.

WALLAHI NO BATIMENTO CARDÍACO DA MINHA MÃE EU QUASE FUI ATACADO. FODA-SE ESSA MERDA E FODA-SE TODOS VOCÊS POR DIZER ESSA MERDA. EU QUASE FUI ESPANADO ATÉ A MORTE DE VERDADE PELOS GAROTOS DELE FODA-SE TODOS VOCÊS -N3on (@N3onOnYT) 3 de julho de 2024

Na minha vida, estou prestes a terminar com essa merda. Acabei de ser perseguido por adultos de 40 anos e corri para uma estrada com carros dirigindo e entrei em um beco sem saída em uma garagem e vejo isso. Estou bem com esse amor falso -N3on (@N3onOnYT) 3 de julho de 2024

Diaz vs. Masvidal acontece em 6 de julho no Honda Center em Anaheim, Califórnia. A luta é uma luta de boxe profissional de 10 rounds.

Diaz e Masvidal se enfrentaram anteriormente em uma luta de MMA em novembro de 2019 no UFC 244 pelo título inaugural da BMF, que Masvidal venceu por nocaute técnico no terceiro round devido a uma interrupção médica.