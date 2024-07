Assista Cory Sandhagen ‘audição’ para WWE com Stone Cold stunner durante os treinos do UFC Abu Dhabi

Dê a Cory Sandhagen algumas Steve-Weisers geladas e um “sim, sim” depois do treino de abertura antes do UFC Abu Dhabi no sábado.

O veterano competidor peso galo deu um show para a multidão presente, mas ele não estava exibindo nenhum dos movimentos que ele usou para realizar alguns nocautes de destaque durante sua carreira. Em vez disso, Sandhagen decidiu chamar a atenção da WWE usando alguns finalizadores famosos para entreter o público.

Um novo vídeo postado pelo UFC mostra Sandhagen indo primeiro para o Pedigree — a manobra de finalização que ficou famosa pelo atual diretor de conteúdo da WWE, Paul Levesque, mais conhecido pelo seu nome artístico “Triple H”.

A partir daí, Sandhagen aplicou o Stone Cold stunner, que era o movimento que “Stone Cold” Steve Austin usava com tanta frequência para despachar seus oponentes na WWE.

Um artista marcial consumado, Sandhagen pode ter uma carreira esperando por ele no wrestling profissional se ele continuar fazendo movimentos como esse.

Claro, o mais importante primeiro: Sandhagen precisa vencer Umar Nurmagomedov no sábado, quando os pesos galos se enfrentarão em uma possível luta de desafiantes ao título número 1, com o vencedor possivelmente enfrentando o campeão depois que Sean O’Malley e Merab Dvalishvili se enfrentarem em setembro no UFC 306.

Confira o treino completo abaixo: