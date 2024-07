Assista Hyder Amil marcar um nocaute ridículo após uma enxurrada de socos sem resposta no UFC Vegas 94

Hyder Amil acertou todos os socos no sábado no UFC APEX.

Em uma impressionante demonstração de ataque (e defesa questionável), Amil conseguiu um nocaute feroz no primeiro round sobre Jeong Yeong Lee após conectar uma combinação aparentemente interminável de socos sem resposta.

Assista abaixo ao final insano de Amil.

Desde o começo, Amil e Lee estavam determinados a brigar, e foi Lee quem desferiu um soco forte primeiro que deixou Amil visivelmente abalado. Amil não se intimidou e, em vez de tirar um momento para se recompor, ele revidou com vigor até que foi Lee quem foi forçado a recuar.

Amil pressionou sua vantagem, conectando socos de asa repetidamente. De alguma forma, Lee permaneceu de pé. O árbitro Mark Smith observou a ação atentamente enquanto Amil continuava a dar a tacada inicial com Lee apoiado contra a cerca. Embora Lee ainda se recusasse a cair, ele também não estava mostrando nenhum sinal de defesa inteligente, então Smith foi forçado a parar a luta apenas 65 segundos no round de abertura.

Com a vitória, Amil melhora para 2-0 no UFC e mantém seu recorde profissional perfeito intacto em 10-0. Sua primeira vitória no UFC também veio por nocaute técnico em pé, uma finalização no segundo round de Fernie Garcia em fevereiro passado.

Lee (11-2) cai para 1-1 no UFC e vê uma sequência de oito vitórias consecutivas ser interrompida.