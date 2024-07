Assista Luana Santos estrangulando Mariya Agapova no UFC Denver

Luana Santos previu uma finalização e conseguiu.

A lutadora brasileira disse ao MMA Fighting que sentiu que uma vitória por finalização estava chegando, e Santos conseguiu isso com um mata-leão perfeitamente executado no primeiro round de sua luta contra Mariya Agapova no UFC Denver, no sábado.

Assista à sequência final abaixo, na qual Agapova cuspiu seu protetor bucal enquanto batia.

Santos mostrou seu judô com um golpe impressionante que levou a luta para o tatame, onde Agapova provou estar em grande desvantagem. Depois que uma tentativa de triângulo de braço falhou, Santos fez a transição para pegar as costas de Agapova, onde ela encerrou o estrangulamento que encerrou a luta em sua oponente debatida.

O tempo oficial da paralisação foi 3:27 do Round 1.

São cinco vitórias seguidas para Santos (8-1), incluindo uma marca perfeita de 3-0 no UFC. Santos fez um retorno bem-sucedido à divisão peso-mosca após ultrapassar o limite do peso-galo em sua luta anterior, um erro que ela atribuiu a uma doença rara.

Agapova (10-5) estava retornando de uma longa pausa de 665 dias. Ela agora perdeu três lutas seguidas e quatro das últimas cinco.