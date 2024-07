Assista Ruben Warr marcar um impressionante soco, nocaute de 6 segundos sobre o veterano do UFC Robbie Peralta

Ruben Warr encerrou o último evento do BKFC de forma espetacular com um nocaute impressionante em seis segundos sobre o veterano do UFC Robbie Peralta.

A luta terminou quase tão rápido quanto começou, quando o árbitro Dan Miragliotta levou os lutadores ao centro do ringue para “se juntarem” e então a ação começou. Warr imediatamente desarmou um soco que explodiu Peralta e ele caiu rígido na lona com Miragliotta rapidamente acenando para encerrar a luta.

Embora o tempo oficial tenha sido de seis segundos porque os lutadores normalmente recebem uma contagem de 10 no BKFC, de forma semelhante ao boxe, isso foi tudo uma formalidade depois que Warr derrubou Peralta com seu primeiro soco.

O nocaute rápido é considerado um dos mais rápidos na história do BKFC.

“Você pode correr, mas não pode se esconder”, disse Warr sobre seu futuro no BKFC após o final chocante. “Alinhe-os, baby. Eu não me importo com o oponente. Eu assino meu contrato sem olhar para ele. Eu não me importo. Vamos lá.”

A vitória levou Warr a 2-1 em sua carreira no BKFC, enquanto Peralta caiu para 3-2 com a derrota.