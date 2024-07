Assista Sayat Abduali colocar o oponente para dormir com um fantástico triângulo voador

Os lutadores adoram pular a guilhotina, mas Sayat Abduali pode, sozinho, iniciar uma nova tendência de pular o triângulo.

Em uma sequência ousada em um show da Octagon League em Almaty, Cazaquistão, na sexta-feira, o invicto peso leve realizou uma das melhores finalizações de 2024 com um triângulo voador que colocou o oponente Fakhriddin Khoshimzhonov para dormir.

Assista ao final incrível abaixo.

Khoshimzhonov imediatamente saiu disparado dos portões com uma tentativa de queda, apenas para ser frustrado pelo equilíbrio impressionante de Abduali. Pulando em uma perna, Abduali não se contentou em deixar Khoshimzhonov segurá-lo contra a cerca. O cazaque de 20 anos jogou a cautela ao vento e jogou suas pernas para cima em volta da cabeça e pescoço de Khoshimzhonov, colocando Khoshimzhonov instantaneamente em perigo.

No começo, Khoshimzhonov tentou sair com um soco, mas quando percebeu que isso não aconteceria, ele foi lutar contra as mãos de Abduali. Era muito pouco, muito tarde. Segundos depois, Khoshimzhonov estava cochilando.

Abduali melhorou para 6-0 como profissional, com todas as suas vitórias ocorrendo por nocaute ou finalização.

Assista ao replay completo do Octagon 60 aqui: