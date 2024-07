Assista Sean O’Malley e Merab Dvalishvili em uma guerra de palavras acalorada durante as filmagens promocionais do UFC 306

A expressão facial de Alexa Grasso diz tudo.

Em um novo vídeo postado nas redes sociais do UFC na terça-feira, o campeão peso galo Sean O’Malley e o desafiante número um Merab Dvalishvili entraram em uma acalorada guerra de palavras enquanto os lutadores se reuniam para começar a promover o próximo card do UFC 306, em 14 de setembro, no Sphere, em Las Vegas.

Ao que parece, O’Malley e Dvalishvili faziam parte de uma sessão de fotos promocional para a próxima luta, que faz parte da celebração do Dia da Independência do México.

O vídeo mostra Dvalishvili se aproximando de O’Malley e expressando que ele estava “tão puto” depois que ele brigou com o treinador principal de seu próximo oponente, Tim Welch. A troca ocorreu em maio, que também envolveu o ex-campeão e amigo próximo de Dvalishvili, Aljamain Sterling, depois que Sterling acusou Welch de falar mal dele do canto quando ele lutou contra O’Malley em agosto de 2023.

Dvalishvili finalmente se intrometeu na conversa dizendo: “Vou esmagar O’Malley dentro da jaula e depois esmagar seu treinador fora da jaula”. Ver O’Malley durante a sessão de fotos deve ter lembrado Dvalishvili daquela interação, porque ele abordou o campeão do UFC com a segurança de olho nas coisas.

É possível ouvir Dvalishvili dizendo que queria “dar um tapa na cara dele”, o que rendeu uma resposta ríspida de O’Malley.

“Se você tem um problema com ele, você pode falar com ele”, disse O’Malley. “Ele vai lutar com você. Se é isso que você quer. Depois da luta, você definitivamente deveria tentar dar um tapa na cara dele. Você definitivamente deveria tentar isso. Isso seria engraçado. Você deveria tentar isso.”

Dvalishvili então afirmou que não estava tentando competir contra Welch no UFC, mas sim “estou falando de uma briga de rua”.

O’Malley respondeu rapidamente e o convidou para tentar.

“Você poderia lutar com ele na rua. Eu adoraria ver isso”, disse O’Malley. “Você quer morrer? É isso que você está dizendo? Ele vai te matar.”

Enquanto as futuras adversárias continuavam discutindo, Grasso — que luta contra Valentina Shevchenko no mesmo card — só conseguiu reagir com os olhos arregalados ao ver O’Malley e Dvalishvili continuarem discutindo.

A julgar por essa interação, O’Malley e Dvalishvili devem ter momentos interessantes pela frente, especialmente durante a semana da luta, com coletivas de imprensa e pesagens colocando-os frente a frente novamente.