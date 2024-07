Associação de Comissões de Boxe aprova mudanças nas regras para 12 a 6 cotoveladas, definição para um lutador caído

Uma falta frustrante que custou a Jon Jones a única derrota em seu histórico e a definição em torno de um “lutador caído” foram alteradas após uma votação da Associação de Comissões de Boxe (ABC).

Na terça-feira, a ABC aprovou algumas mudanças importantes nas regras que entrarão em vigor a partir de 1º de novembro, embora cada comissão atlética individual ainda precise adotar as regras antes que os lutadores vejam a diferença no octógono ou no ringue.

O presidente da ABC, Mike Mazzulli, confirmou as mudanças ao falar com o MMA Fighting na terça-feira, após um relato inicial de Ariel Helwani no Twitter.

A primeira mudança de regra envolveu o cotovelo 12-para-6, que basicamente significa um lutador trazendo seu braço para cima e para baixo para acertar um cotovelo em um oponente. No passado, esse movimento exato era ilegal, o que levou a luta de Jones contra Matt Hamill a ser interrompida em 2009, depois que ele acertou vários desses cotovelos em sucessão.

Quando Hamill não conseguiu continuar por causa dos danos causados, o árbitro desclassificou Jones pelos golpes ilegais, o que continua sendo a única derrota em seu currículo imaculado.

Uma grande parte da confusão em torno da cotovelada de 12 para 6 era que lançar o mesmo golpe em qualquer ângulo que não fosse diretamente para cima e para baixo era considerado legal. Muitas vezes era efetivamente um julgamento do árbitro sobre se um lutador lançou ou não uma cotovelada de 12 para 6 ou se o golpe foi lançado em um ângulo diferente de diretamente para cima e para baixo.

Agora esse problema não existirá mais.

Não demorou muito para que Jones recorresse ao Instagram para reagir à notícia após o anúncio das mudanças nas regras.

“Invicto então, invicto agora”, escreveu Jones. “Dana White, temos que tirar essa derrota dos livros de história.”

Enquanto isso, a definição de “lutador caído” também foi alterada quando se trata de chutes ou joelhadas sendo lançados na cabeça de um oponente. A nova regra afirma especificamente:

“Um lutador será considerado no chão e não poderá receber joelhadas ou chutes na cabeça quando qualquer parte do seu corpo, além das mãos ou pés, estiver em contato com a lona (solo).”

Na versão antiga da regra, um lutador tinha que ter pelo menos uma mão abaixada e qualquer outra parte do corpo também deveria estar tocando o chão — então, tecnicamente, poderiam ser duas mãos tocando a lona — e então isso era considerado um oponente caído, então nenhum chute ou joelhada poderia ser dado na cabeça.

Com base na nova regra, um lutador deve ter alguma parte do corpo na lona além das mãos ou pés — um joelho, cotovelo, etc. — para ser considerado derrubado. Caso contrário, joelhadas e chutes na cabeça são legais.

As mudanças nas regras foram votadas e aprovadas por um comitê que inclui o diretor executivo da Comissão Atlética do Estado da Califórnia, Andy Foster, o diretor executivo da Comissão Atlética de Nevada, Jeff Mullen, e autoridades como Marc Goddard, Herb Dean e John McCarthy.

Embora as regras tenham sido aprovadas na terça-feira, as mudanças reais não entrarão em vigor até 1º de novembro, então lutadores e árbitros têm a chance de adotar o novo padrão junto com o treinamento adequado para os oficiais. Como dito anteriormente, as várias comissões atléticas também têm que votar para adotar as novas regras antes que quaisquer mudanças aconteçam durante as lutas.