Aston Villa conclui transferência de Amadou Onana do Everton

Amadou Onana jogou pela Bélgica na Euro 2024. Marcio Machado/ Eurasia Sport Images/Getty Images

O Aston Villa contratou o volante Amadou Onana do Everton, clube da Premier League, informaram ambos os clubes na segunda-feira.

Nem Villa nem Everton revelaram detalhes financeiros, mas a mídia britânica informou que o acordo valia cerca de £ 50 milhões (US$ 64,6 milhões). Villa não revelou a duração do contrato do internacional belga de 22 anos.

Nascido em Dacar, Senegal, Onana começou sua carreira profissional no time alemão Hamburgo antes de se transferir para o Lille, da Ligue 1, em 2021. Ele fez 75 partidas pelo Everton depois de se juntar ao time em 2022.

Onana tem 17 partidas pela Bélgica e jogou a partida completa em todas as quatro partidas da Euro 2024, quando foi eliminado nas oitavas de final pela França.

Ele foi relacionado a vários clubes da Premier League, incluindo Arsenal e Chelsea.

O Villa terminou em quarto lugar na primeira divisão inglesa na temporada passada sob o comando de Unai Emery, classificando-se para a Liga dos Campeões pela primeira vez desde 1982-83.