Aston Villa confirma transferência de Moussa Diaby para o clube saudita Al Ittihad

O Aston Villa confirmou a transferência do ponta francês Moussa Diaby para o clube saudita da Pro League, Al Ittihad, na quarta-feira, por uma taxa estimada em cerca de £ 50 milhões (US$ 65 milhões).

Diaby, de 25 anos, só se mudou para o Villa Park no verão passado — por uma quantia recorde do clube — e marcou 10 gols em 54 jogos em todas as competições, ajudando o time de Unai Emery a se classificar para a Liga dos Campeões.

Diaby já havia passado quatro anos na Alemanha, no Bayer Leverkusen, antes de se juntar novamente a Emery, que havia treinado o atacante no Paris Saint-Germain.

Sua última mudança o verá se juntar aos compatriotas Karim Benzema e N’Golo Kanté, assim como ao ex-meio-campista do Liverpool Fabinho. O Al Ittihad, sob o comando do técnico Laurent Blanc, está buscando melhorar o quinto lugar na temporada passada.

Também na quarta-feira, o Sunderland, da segunda divisão, anunciou a contratação do colombiano Ian Poveda em uma transferência gratuita.

Informações da Associated Press foram usadas nesta história.