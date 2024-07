Aston Villa contrata o meio-campista Ross Barkley do Luton Town

O Aston Villa contratou o ex-meio-campista inglês Ross Barkley, do Luton Town, anunciaram ambos os clubes na segunda-feira.

Nenhuma das equipes divulgou os detalhes do acordo, mas a mídia britânica disse que Barkley assinou um contrato de três anos com o clube da Premier League.

O jogador de 30 anos está pronto para sua segunda passagem pelo Villa Park após um período de empréstimo do Chelsea durante a temporada 2020-21.

Barkley se juntará ao Villa que terminou em quarto lugar na temporada passada e competirá na Liga dos Campeões nesta temporada.

“Com acréscimos ao já ótimo elenco que temos, será crucial para a temporada”, disse Barkley.

Ele teve um papel fundamental no Luton na temporada passada, fazendo 32 aparições na liga, embora eles tenham sido rebaixados da primeira divisão. Ele também tem 33 jogos pela Inglaterra, com seis gols marcados durante seu tempo com a seleção nacional.