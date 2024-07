Atirador de Trump pesquisou detalhes do assassinato de Lee Harvey Oswald e JFK; voou drone perto do local do comício, diz diretor do FBI

CNN

—



O suposto assassino de Donald Trump procurou detalhes do tiroteio de John F. Kennedy em seu laptop e voou com um drone na área perto do comício apenas duas horas antes de o ex-presidente subir ao palco em 13 de julho em Butler, Pensilvânia, disse o diretor do FBI, Christopher Wray, na quarta-feira.

De acordo com a análise do FBI do laptop de Thomas Matthew Crooks, Crooks procurou a distância em que Lee Harvey Oswald estava quando atirou e matou o presidente John F. Kennedy em 1963.

A busca ocorreu em 6 de julho, mesmo dia em que o comício de Trump foi anunciado.

“Em 6 de julho, ele fez uma pesquisa no Google sobre: ​​’quão longe Oswald estava de Kennedy’”, disse Wray ao Comitê Judiciário da Câmara.

“Essa é uma busca que é obviamente significativa em termos de seu estado de espírito”, acrescentou o diretor do FBI. “Esse é o mesmo dia em que parece que ele se registrou para o comício de Butler.”

Falando ao Comitê Judiciário da Câmara, Wray revelou que “por volta das 16h”, o atirador, Thomas Matthew Crooks, “estava pilotando o drone ao redor da área” do comício, aproximadamente a 200 metros do palco.

O drone ficou no ar por aproximadamente 11 minutos, e os investigadores acreditam que Crooks assistiu a uma transmissão ao vivo do drone em seu telefone. A CNN relatou anteriormente que o drone foi encontrado em seu carro após o tiroteio.

Além disso, Crooks tinha dois explosivos em seu carro no momento do tiroteio e um em sua casa, mas provavelmente não tinha capacidade de detoná-los do telhado onde foi morto, testemunhou Wray.

“Parece que, devido à posição liga/desliga dos receptores, se ele tivesse tentado detonar aqueles dispositivos do telhado, não teria funcionado”, disse Wray.

Wray disse que os investigadores conseguiram “fazer engenharia reversa na trajetória de voo do drone desde o dia do comício” e agora acham que as imagens do drone “teriam mostrado [the shooter] o que estaria atrás dele.”

“Foi quase como dar a ele um espelho retrovisor da cena atrás dele”, disse Wray.

O FBI está investigando o tiroteio como uma tentativa de assassinato e como um ato potencial de terrorismo doméstico. Autoridades do FBI têm repetidamente afirmado que acreditam que Crooks agiu sozinho, e Wray reiterou que não há evidências de quaisquer co-conspiradores.

A arma tinha uma coronha dobrável e foi comprada do pai do atirador



Investigadores dizem que Crooks disparou aproximadamente oito vezes com um rifle AR contra o ex-presidente antes de ser morto por um contra-atirador do Serviço Secreto dos EUA.

O rifle usado por Crooks foi comprado de seu pai, testemunhou Wray.

“A arma que ele usou para a tentativa de assassinato foi um rifle AR que foi comprado legalmente, que ele – pelo que entendi – adquiriu, acho que comprou na verdade de seu pai, que foi quem o comprou originalmente”, disse Wray.

Anteriormente, as autoridades disseram que acreditavam que a arma de fogo pertencia ao pai de Crooks – não ao atirador – e não sabiam como Crooks teve acesso à arma.

Novo vídeo mostra policiais no telhado logo após tiroteio em comício de Trump

“Eu venho dizendo há algum tempo que estamos vivendo em um ambiente de ameaça elevada”, disse Wray. “O atirador pode estar morto, mas a investigação do FBI está em andamento.”

Os investigadores analisaram o telefone e o computador do atirador, vasculharam seu histórico de buscas e seu quarto e entrevistaram sua família e amigos, mas não conseguiram identificar o que motivou o suposto assassino de 20 anos a agir.

Os criminosos também não tinham contatos anteriores com o FBI, dizem as autoridades, e não estavam anteriormente em seu radar ou bancos de dados.

Wray rebateu relatos de que Crooks procurou imagens de autoridades públicas importantes online, dizendo que, na verdade, ele estava procurando por artigos de notícias.

“O atirador parece ter feito muitas buscas de figuras públicas em geral, mas até agora estamos vendo artigos de notícias e coisas assim”, disse Wray. Ele continuou, “então as imagens que foram relatadas, realmente o que estamos falando é que quando você faz uma busca de notícias de um artigo, a imagem aparece em um cache, em oposição a uma busca por aquele indivíduo específico.”

O diretor do FBI alertou que o esforço para descobrir os motivos de Crooks está em andamento, mas alertou que “este é, francamente, um momento perigoso para ser um funcionário público de destaque”.

Wray disse na quarta-feira que o FBI informou o Serviço Secreto dos EUA sobre uma conspiração iraniana para assassinar o ex-presidente Donald Trump, dizendo que é provável que as agências policiais vejam mais “ousadias” desse tipo por parte do Irã no futuro.

O diretor se recusou a fornecer detalhes de “informações específicas e confidenciais” ao comitê, mas enfatizou que sua agência tem denunciado “esforços do governo iraniano para tentar retaliar o assassinato do (general iraniano) Soleimani, perseguindo autoridades proeminentes dos EUA, atuais ou antigas”.

“Acho que precisamos reconhecer a ousadia do regime iraniano, inclusive aqui nos Estados Unidos, e espero que veremos mais disso e espero que haja mais por vir sobre isso”, disse Wray.

A CNN relatou anteriormente que autoridades dos EUA obtiveram inteligência de uma fonte humana nas últimas semanas sobre um complô do Irã para tentar assassinar Trump, um desenvolvimento que levou o Serviço Secreto a aumentar a segurança em torno do ex-presidente, várias pessoas informadas sobre o assunto disseram à CNN. Não há nenhuma indicação de que Thomas Matthew Crooks, o suposto assassino que tentou matar o ex-presidente, estivesse conectado ao complô, disseram as fontes.

O deputado democrata Adam Schiff pressionou Wray sobre os padrões de contratação da agência em uma tentativa de criticar a decisão do Partido Republicano de nomear Trump, um criminoso condenado, seu candidato presidencial de 2024.

“Os candidatos ao FBI precisam passar por verificações de antecedentes?”, perguntou Schiff, ao que Wray disse que sim.

“Alguém com dezenas de condenações por crimes graves sobreviveria a uma verificação de antecedentes do FBI?”, disse Schiff.

“Não”, respondeu Wray.

“Então eles nunca seriam contratados pelo bureau?”

“Não”, Wray disse novamente.

“Claramente, o bureau tem padrões mais elevados para contratações do que um dos grandes partidos políticos dos Estados Unidos”, disse Schiff.

Trump foi condenado no início deste ano por 34 acusações criminais de falsificação de registros comerciais como parte de um esquema de suborno que ele orquestrou antes das eleições de 2016.

A audiência do Comitê Judiciário da Câmara está em andamento.

Esta história é de última hora e será atualizada.